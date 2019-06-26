США отказались публиковать переписку с РФ по ситуации со взломом серверов Демпартии, сообщают российские специалисты

Источник материала: Интерфакс

Россия предлагала США опубликовать переписку по ситуации с якобы взломом русскими хакерами в 2016 году серверов Демократической партии, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"На запрос Соединенных штатов (о якобы взломе серверов Демпартии США в 2016 году - "ИФ") мы дали обстоятельный ответ. Поток обвинений это не остановило", - сказал Мурашов на брифинге в четверг.

Он отметил, что в этих обстоятельствах "Россия была вынуждена предложить американским властям опубликовать переписку по этому вопросу".

"Госдеп США ответил отказом, который обосновали необходимостью соблюдения договоренностей о конфиденциальности информационного обмена", - подчеркнул Мурашов.

При этом он заявил, что американская сторона нарушает эти договоренности.

В качестве примера Мурашов привел публичные комментарии, которые делал бывший координатор Госдепа Кристофер Пэйнтер на международных мероприятиях, где он "не только публично комментирует указанную переписку, но и грубо искажает ее характер и содержание".

В январе этого года Мурашов на брифинге заявил: "Мы (РФ) готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если американская сторона даст на это согласие".