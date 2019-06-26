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Первые Игры стран СНГ пройдут в августе 2020 года в Казани

27.06.2019 11:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Казань в 2020 году примет первые Игры стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана в четверг.

Соревнования пройдут в столице республики с 20 по 27 августа следующего года. Решение о проведении игр принято 26 июня на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец, говорится в пресс-релизе.

"Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани он (турнир - ИФ) станет традиционным и будет проводится каждые два года в странах СНГ", - приводятся в сообщении слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Соревнования по 19 видам спорта пройдут на 11 объектах в Казани. Предполагается, что в них примут участие более 2 тыс. спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.

Также оргкомитет может пригласить сборные других стран, отмечается в пресс-релизе.

 
 
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Казань в 2020 году примет первые Игры стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана в четверг. Соревнования пройдут в столице республики с 20 по 27...
 
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