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Первые Игры стран СНГ пройдут в августе 2020 года в Казани
Источник материала: Интерфакс
Казань в 2020 году примет первые Игры стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана в четверг.
Соревнования пройдут в столице республики с 20 по 27 августа следующего года. Решение о проведении игр принято 26 июня на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец, говорится в пресс-релизе.
"Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани он (турнир - ИФ) станет традиционным и будет проводится каждые два года в странах СНГ", - приводятся в сообщении слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова.
Соревнования по 19 видам спорта пройдут на 11 объектах в Казани. Предполагается, что в них примут участие более 2 тыс. спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.
Также оргкомитет может пригласить сборные других стран, отмечается в пресс-релизе.
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Казань в 2020 году примет первые Игры стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана в четверг. Соревнования пройдут в столице республики с 20 по 27...
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