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В Минске устроят «черную пятницу» со скидками до 70%

27.06.2019 12:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске 28 июня пройдет «черная пятница» со скидками до 70%. В ТРЦ «Титан» и «Тивали» на один день обрушат цены на одежду, косметику и детские товары, а в ТЦ «Трюм» вечером резко подешевеют мебель и другие предметы интерьера.

Распродажи в ТРЦ «Титан» пройдут с 10 до 21 часа. Цены снизят более 100 брендов одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий, товаров для детей и дома. В частности, высокие скидки предоставят магазины Sister’s, «Калiнка», Gloria, MoDNO, Sofi collection, Stuntman, «Мономах», «Мегатоп» и Sconti Outlet. Заодно «постройнеют» в цене детские товары в Bartek, Ёмаё, Tom Farr, «Саша+Маша», «Няня», «Рюкзачок» и др.

Кроме того, в «черной пятнице» участвуют операторы фудкорта и центры развлечений. Так же поступят пиццерии, кофейни и кафе-мороженое.

В ТРЦ «Тивали» в течение дня ощутимые скидки обещают «Милавица», Marko, «Галантэя», Moshe, «Сивельга» и Petek. Среди детских брендов распродажи устроят «Буслiк», «Франтишка», «Алинка», «Артус», Akynamatata и «Франтик и Фифочка». Цены также обрушат магазины косметики и товаров для дома. Заодно их пересмотрит fan-shop хоккейного клуба «Динамо-Минск».

Также можно будет за полцены посетить аттракционы, клуб виртуальной реальности и детский лабиринт в крытом парке развлечений. Станут доступнее и популярные позиции в меню семейных кафе.

В ТЦ «Трюм» распродажа пройдет вечером – с 17 до 21 часов. Цены обрушат десятки магазинов: станут дешевле двери, кухни, кресла, диваны, кровати, матрасы и сантехника. В «черной пятнице» участвуют салоны «Файбертек», «Изюм», «Мебель Маркет», «Дамавер», «Эдельвейс», Vegas, Askona и Alta. Что важно, подешевеют как выставочные образцы, так и товары из каталога. А еще Porte Richi сбросит до 70% цены на межкомнатные двери, а «Стальная линия» предоставит скидки до 50% на входные.

«Интерес к «черной пятнице» остается высоким как у покупателей, так и у продавцов. Ритейлеры согласились выставить ощутимые скидки, чтобы обновить коллекции и расширить аудиторию. У покупателей будет возможность сэкономить на тех товарах, которые им необходимы. Если нет желания стоять в очередях, можно посетить магазин заранее и попросить отложить товар до «черной пятницы», – поясняют организаторы.

Формат «черной пятницы» возник в США в 60-х годах прошлого века. За несколько десятилетий он быстро распространился по планете. В Минске традиция пятничных распродаж прижилась пять лет тому назад.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 28 июня пройдет «черная пятница» со скидками до 70%. В ТРЦ «Титан» и «Тивали» на один день обрушат цены на одежду, косметику и детские товары, а в ТЦ «Трюм»...
 
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