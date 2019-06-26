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Беларусь по доступности электричества для населения – на 30-м месте из 42-х стран Европы

27.06.2019 12:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь по доступности электричества для населения – на 30-м месте из 42-х стран Европы

Беларусь по доступности электроэнергии для населения почти в 5,5 раз отстает от лидера рейтинга – Лихтенштейна.

Российское агентство РИА «Рейтинг» составило список европейских государств, где определен уровень доступности электроэнергии для населения. Места в данном рейтинге распределились на основе количества киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран в первом полугодии 2019 года, пишет Thinktanks.by.

Сколько электричества можно купить на зарплату

Первое место по доступности электроэнергии для населения занял Лихтенштейн. Жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 31 тысячи кВт/ч в месяц. В Лихтенштейне одни из самых высоких зарплат в Европе, и при этом тарифы на электроэнергию ниже, чем во многих экономически развитых странах.

На втором месте по объему доступного электричества находится Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 28,4 тысяч кВт/ч в месяц. Помимо названных стран более 15 тысяч кВт/ч в месяц могут оплатить граждане Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Финляндии.

Последнее место по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, занимает Молдова. Жители этой страны имеют возможность приобрести только 3 тысячи кВт/ч электроэнергии в месяц, т.е. в 10 раз меньше, чем граждане лидирующего по этому показателю Лихтенштейна. 

Беларусь в рейтинге доступности электроэнергии заняла 30-е место из 42-х стран. На среднюю зарплату белорусы могут приобрести 5,7 кВт.ч электроэнергии. Соседями Беларуси по рейтингу стали Чехия (5,8 кВт.ч) и Польша (5,6 кВт.ч). В рейтинге указывается, что за год тарифы на электроэнергию в Беларуси подорожали на 21,8%.

Отметим, что Россия в рейтинге занимает 12-е, Украина – 15-е, Литва – 25-е, Польша -31-е, а Латвия – 39-е место.

Где ниже цены

Эксперты также оценили стоимость электроэнергии для населения в пересчете на российские рубли.

Самая низкая цена электроэнергии в Казахстане. В пересчете на российскую валюту кВт/ч. здесь стоит менее двух рублей. На втором месте находится Украина, где электричество в пересчете на рубли стоит на 30 копеек за кВт/ч. дороже, чем в Казахстане. Третье место по дешевизне электроэнергии занимает Россия, где средняя стоимость электричества составила 3,4 руб. за кВт/ч.

На четвертом месте расположилась Беларусь, где кВт/ч. стоит около 5 российских рублей. Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество, что во многом определяется невысоким уровнем доходов населения, что не позволяет иметь тарифы на уровне развитых европейских экономик.

Самая высокая стоимость электроэнергии для населения, согласно расчетам экспертов, в Дании. Там она составляет 22,9 российских рубля за кВт/ч. В первую пятерку по дороговизне входят также Германия, Бельгия, Ирландия и Испания.

 
 
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Беларусь по доступности электроэнергии для населения почти в 5,5 раз отстает от лидера рейтинга – Лихтенштейна.
 
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