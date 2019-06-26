В Волковыске воздух прогрелся до 33,5 градуса тепла, что на 0,3 градуса выше рекорда, зафиксированного 26 июня 2016 года.
На четверг, 27 июня, напомним, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
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В Волковыске 26 июня побит температурный рекорд дня
27.06.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В Волковыске воздух прогрелся до 33,5 градуса тепла, что на 0,3 градуса выше рекорда, зафиксированного 26 июня 2016 года.
На четверг, 27 июня, напомним, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
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В Волковыске воздух прогрелся до 33,5 градуса тепла, что на 0,3 градуса выше рекорда, зафиксированного 26 июня 2016 года. На четверг, 27...
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