В Волковыске воздух прогрелся до 33,5 градуса тепла, что на 0,3 градуса выше рекорда, зафиксированного 26 июня 2016 года.

На четверг, 27 июня, напомним, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

 

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