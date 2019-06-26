Источник материала: Новости Волковыска

Очень опасно покупать продукты на стихийно организованных рынках. Несанкционированная торговля «с рук» осуществляется в местах, не приспособленных для этого. Торговля вдоль ларьков по ул. Горбатова и за территорией центрального рынка по ул. Фабричной является неустановленным (нелегальным) местом торговли.

7 января 2012 года принят Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Статьей 28 указанного Закона определена ответственность граждан за состояние своего здоровья и здоровья своих детей. А покупая продукцию в местах неустановленной торговли, человек, не задумываясь, может нанести серьезный вред своему здоровью и здоровью близких, сообщает Волковысский ЗЦГЭ.

Здесь реализуются не всегда свежие овощи, фрукты, дикорастущие грибы, ягоды, консервы домашнего приготовления причем без документов, удостоверяющих их качество и безопасность, молочные продукты(молоко коров, творог, молоко коз).

Зачастую несанкционированная торговля ведется с использованием подручных средств — коробок, деревянных ящиков, которые, как правило, добываются из мусорных контейнеров, часто торгуют прямо с земли. Кроме того, нерасфасованная продукция свободна для проникновения насекомых и продуктов их жизнедеятельности. Выхлопные газы проезжающих автомобилей, брызги, пыль, грязь также не способствуют сохранению качества продуктов питания. Транспортные средства, с которых зачастую реализуют продукты питания, не проходят должную мойку и санитарную обработку.

Хочется напомнить, что продукты, реализуемые непосредственно на рынках и в магазинах, в обязательном порядке проходят лабораторные испытания в аккредитованных лабораториях и сопровождаются документами о качестве и безопасности, а так же хранятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. По существующим нормативам, чтобы продавать сельхозпродукцию, нужно иметь справку из сельсовета о наличии приусадебного участка, где выращивались фрукты или овощи, и медицинскую справку о флюорографии лица, которое будет вести продажу.

Чем опасны продукты, купленные на улице:

скоропортящаяся пищевая продукция при хранении и реализации с нарушениями температурного режима становится отличной средой для роста и размножения патогенных микроорганизмов. Реализуемая в местах несанкционированной торговли продукция сомнительного качества может стать причиной возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний, таких как дизентерия, сальмонеллёз, иерсиниоз, туберкулез, бруцеллез, пищевых отравлений и др.;

молочные продукты, полученные от больного животного, при плохой термической обработке могут стать причиной инфекционных заболеваний – бруцеллеза, туберкулеза, кишечных инфекций; а молоко коз может стать еще и причиной клещевого энцефалита. Реализация продуктов питания при такой торговле осуществляется при отсутствии необходимого торгового и холодильного оборудования, элементарных условий для соблюдения правил личной гигиены, без наличия медицинских справок о состоянии здоровья продавца. Реализуемая продукция не имеет документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность;

мясные продукты, не подвергшиеся ветеринарно-санитарной экспертизе, способны таить в себе возбудителей бруцеллеза, сальмонеллеза, трихинеллеза, сибирской язвы, а также личинки бычьего и свиного цепней (глистов);

не прошедшая лабораторный контроль рыба – потенциальный источник заражения описторхозом, дифиллоботриозом и др. тяжелыми паразитарными заболеваниями;

приобретаемые с рук консервированные продукты, соленая, вяленая и копченая рыба, колбасы, ветчина, грибы домашнего приготовления могут стать причиной заражения организма токсином ботулизма, приводящего к поражению центральной нервной системы и, при отсутствии своевременного лечения, параличу центральной нервной системы и летальному исходу.

в яйце, реализуемом на улице с нарушением температурного режима хранения, начинают активно размножаться возбудители сальмонеллеза (в этом году в нашем районе заболеваемость сальмонеллезом увеличилась в 3 раза);

при торговле на улице происходит вторичное загрязнение пищевых продуктов. Ведь молоко и растительное масло обычно разливают в одноразовые пластиковые бутылки, бывшие в употреблении (возможно, подобранные на свалке). А многие нерадивые продавцы раскладывают свой товар прямо на земле…

Торгующие в неустановленных для этого местах не гарантируют соблюдения потребительских прав. При покупке «с рук» некачественных товаров и продуктов их невозможно обменять, получить компенсацию, а в случае отравления – практически невозможно установить его причину.

Кроме того, законы, призванные защищать потребителя в случае продажи ему некачественного товара, в таких ситуациях уже не действуют, ведь потребитель сознательно пошел на риск.

Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендует населению воздерживаться от приобретения товаров и продуктов питания в местах несанкционированной торговли, не рисковать своим здоровьем, а также здоровьем родных и близких.

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