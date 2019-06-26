Источник материала: Новости Волковыска

Лето, солнце…! Время отдыха и оздоровления. Но большинство из нас начинают использовать солнечные лучи для приобретения красивой окраски кожи. Летом мы часами лежим под палящими лучами солнца, не обращая внимания на время дня. Если вы не хотите нажить себе врага в лице небесного светила, принимайте солнечные ванны правильно, пишет райЦГЭ.

Не спешите сразу добиться хорошего загара. Коже надо дать время, чтобы она могла выработать защитный слой пигмента. При этом необходимо учитывать и тип кожи, поскольку разный тип воспринимает солнечные лучи по-разному.

Полезно загорать только в том случае, если солнечные лучи принимать постепенно, начиная с 2-5-ти минут, постепенно доводя пребывание на солнце до 2-х часов (в зависимости от типа кожи). При этом каждые 40 минут желательно уходить в тень.

Кожа лучше адаптируется к воздействию солнечных лучей, когда человек находится в движении. Сочетайте приятное с полезным — игра в бадминтон, волейбол и другие игры, плавание, гимнастика, гребля — поможет вашей коже быстрее привыкнуть к жгучим лучам.

Не рекомендуется очищать тело перед загаром мылом, протираться лосьонами, одеколонами, туалетными водами. Мыло разрушает защитное покрытие кожи и обезжиривает ее. Лосьон, туалетная вода делают кожу чувствительной к ультрафиолетовым лучам. В результате у вас могут образоваться отдельные коричневые пятна.

Полезны будут и общие советы загорающим:

Не загорайте натощак и сразу же после еды. Лучше всего делать это через час-полтора после еды.

Лучшее время загара — с 9 до 11 ч. утра. Не рекомендуется загорать в обеденное время (с 12 до 14 часов), когда солнце особенно сильно воздействует на кожу.

Обязательно закрывайте голову и глаза, когда вы находитесь под палящими лучами солнца.

Во время загорания не утоляйте жажду холодными напитками или алкоголем.

Полезно перед загаром съесть немного соленого, выпить холодный чай.

По возможности ходите босиком.

Если вы загораете в лежачем состоянии, голова должна быть чуть приподнята.

Для защиты кожи от солнца и для ее смягчения нельзя применять минеральные жиры — вазелин, глицерин, так как при этом на ней образуются капельки, создающие эффект маленьких собирательных линз. Это может привести к ожогу.

Отправляясь загорать, смажьте губы гигиенической помадой.

Не увлекайтесь чрезмерно загаром: длительное пребывание на солнце, помимо возможного ущерба здоровью, ускоряет старение кожи.

Как защитить кожу во время загара?

Под действием лучей солнца, отраженных водной поверхностью происходит сильное высушивание кожи и волос. Наша кожа утрачивает не только жировую смазку, но и влагу. Для предохранения от высушивания необходимо применять смягчающие косметические средства: масло или специальный крем защитят вас от ожогов.

Не переусердствуйте с кремом. Толстый слой нагревается и жжет кожу. Учтите, что питательный крем для загара не годится, нужны специальные масла. Они легко наносятся на кожу, избавляют организм от вредного перегрева и переоблучения, не оставляют липкого следа. Для усиления действия солнечных лучей существуют специальные масла для загара. Образованию ровного загара способствует и оливковое масло. Так что, если нет материальной возможности приобрести масло в магазине, воспользуйтесь этим домашним средством.

Кремы и масла втирают в кожу незащищенных частей тела. А чтобы защитить волосы на пляже, следует покрывать голову головным убором.

Как подобрать защитный крем

Солнцезащитные кремы, блокирующие поступление в организм ультрафиолетового излучения, подбирают в соответствии с типом кожи. Всего таких типов шесть, а для большинства населения европейской части нашего континента характерны следующие четыре:

Тип I («кельтский»)

Очень светлая, розовато-бежевая кожа, много веснушек, светлые рыжеватые волосы, голубые или светло-серые глаза. Обладатели такой кожи легко «сгорают» и трудно загорают, от малейшего прикосновения солнечных лучей кожа краснеет. Если вы соответствуете этому описанию, пользуйтесь кремами с повышенной защитой — не менее 60 единиц.

Тип II («светлокожий европейский»)

Светлая кожа, редкие веснушки, цвет волос — от светлого блондина до светлого шатена, цвет глаз — голубые, зеленые, серые; склонность к солнечным ожогам. Чтобы по возможности свести этап покраснения на нет, стоит запастись кремами с защитой 35 — 20 единиц.

Тип III («темнокожий европейский»)

Смугловатая кожа, веснушек нет, цвет волос — от темного блондина до шатена, цвет глаз — светло-карие; небольшая склонность к солнечным ожогам. Для людей, относящихся к третьему фототипу, подойдут средства с индексом SPF от 15 единиц.

Тип IV («средиземноморский»)

Достаточно темный оттенок кожи, темные волосы и глаза; практически нет склонности к солнечным ожогам, загар происходит быстро и держится долго. Для профилактики можно использовать кремы с минимальной защитой.

В жаркие дни значительно повышается риск пострадать от солнечного или теплового ударов, когда от высокой температуры внешней среды может наступить перегревание организма.

Сущность теплового и солнечного удара заключается в неспособности системы кровообращения и всего организма приспособиться к длительному воздействию высокой температуры.

Нужно насторожиться, если возникает сильная головная боль, слабость, прилив крови к голове, шум в ушах, тошнота, головокружение, жажда. Температура тела может повышается до 40*С. Могут появиться судороги, галлюцинации, бред.

Если пострадавшему не будет оказана правильная первая помощь, то он может погибнуть в течение нескольких часов от паралича дыхания и остановки сердца.

Следует помнить, что при тепловом ударе симптомы поражения развиваются быстрее, чем при солнечном. Очень часто пострадавшие без каких-либо ярко выраженных симптомов теряют сознание.

Первая помощь должна быть оказана немедленно!

Пострадавшего переносят в прохладное место, в тень, снимают одежду и укладывают, слегка приподняв голову. Ему создают покой, на голову и область сердца кладут холодные компрессы (или поливают холодной водой).

Для возбуждения дыхания пострадавшему дают понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом.

Если сознание не потеряно, пострадавшему дают обильное холодное питье.

Внимание! Ни в коем случае нельзя давать алкогольные напитки!

И обязательно обратитесь к врачу!

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