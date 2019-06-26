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Представлен электромобиль Lightyear One с солнечными батареями и запасом хода до 725 км

27.06.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основанный три года назад голландский стартап Lightyear из Эйндховена показал прототип One, который разработчиками преподносится в качестве самого дальнобойного электромобиля с солнечными батареями.


За Lightyear стоят выпускники технического университета Эйндховена и участники команды Solar Team, создававшие электромобили для студенческих соревнований прототипов на солнечных батареях World Solar Challenge — голландцам удалось победить трижды! Собрав 20 миллионов евро инвестиций, энтузиасты принялись за проект первого электрокара для открытой продажи, который пока существует в виде прототипа One.


На его разработку у Lightyear ушло примерно два года. В итоге у голландцев получился внушительных размеров пятидверный лифтбек длиной немногим более 5 м и шириной 1,9 м. Фотоэлектрические элементы занимают площадь 5 м2 — они встроены в капот, крышу и длиннющую заднюю дверь.


Собственно, необычная форма кузова продиктована желанием максимально увеличить площадь солнечных батарей. И не в последнюю очередь аэродинамикой — коэффициент лобового сопротивления у One должен быть меньше 0,2, но точной цифры разработчики пока не называют. По подсчетам Lightyear, в Голландии за летний день солнечные батареи прототипа могут выработать энергию, которой хватит на 50−70 км пробега. Понятно, что этот показатель зависит от климатических условий и в солнечных регионах пробег будет другим.


При этом запасы электричества можно пополнить от бытовой розетки или терминалов для быстрой зарядки — полной емкости батареи (а это около 60 кВтч) должно хватить на 725 км пробега по циклу WLTP. Характеристики электропривода One не раскрываются, известно лишь, что четыре электродвигателя (по одному на каждое колесо) до 100 км/ч способны разогнать «пятидверку» примерно за 10 секунд.


Голландцы намерены начать выпуск One в 2021 году. Пока речь идет о 500 экземплярах из пилотной партии, 100 из которых уже зарезервированы за покупателями, несмотря на внушительную начальную стоимость в 119 тысяч евро.

 
 
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Основанный три года назад голландский стартап Lightyear из Эйндховена показал прототип One, который разработчиками преподносится в качестве самого дальнобойного...
 
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