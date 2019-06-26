Обзор гомельских новостроек. Как выглядят дома, уплотнившие город

Источник материала: Tut.by

В Советском районе в этом году по уплотнительному принципу построены три дома. В один из них, за ДК «Фестивальный», жильцы уже начинают вселяться. С него и начнем экскурсию по новостройкам, из-за которых в свое время было сломано немало копий во время общественных обсуждений и при фактическом начале строительства.

Улица Павлова

Дом на улице Павлова строил Мозырский домостроительный комбинат по заказу управления капитального строительства Гомельской области. Нельзя сказать, чтобы новость об уплотнении обрадовала жильцов соседних пятиэтажек. Однако со временем люди успокоились, ведь им пообещали ремонт проезда, просторную парковку и детский городок за ДК «Фестивальный».





Строительство дома начиналось как коммерческое, но позже планы пересмотрели, отдав некоторое число квартир районным администрациям для распределения среди нуждающихся в улучшении жилищных условий (с использованием так называемого полульготного кредита).

Советскому району досталось девять квартир, заявления на которые написали около 200 человек. Ключи в итоге получили те, кто отстоял в очереди не менее пятнадцати лет и успел накопить стартовый капитал по системе строительных сбережений «Беларусбанка».













Экстерьер одноподъездного 14-этажного дома на архитектурный шедевр не претендует, но внутри помещения общего пользования отделаны со вкусом. Все очень стильно и аккуратно. Первые новоселы в целом довольны.



















Покрытие на парковке выполнено из бетона, благодаря чему она стала напоминать вертолетную площадку. Пока вселились не все, но машино-мест, навскидку, хватает. Буквально на днях начался монтаж детского городка.





Известно, что рядом будет построен дом-близнец, правда, не совсем его точная копия. Как рассказали в областном УКСе, по конструктиву это будет аналогичная панельная «свечка» с некоторыми отличиями по параметрам. Выход ПСД ожидается в августе, после чего пройдет процедура выбора генпод-рядчика. УКС настроен начать строительство второго дома уже в этом году.

Цена Стоимость квадратного метра в доме на улице Павлова составила 1199 рубля для всех, тридцать квартир в этом доме были проданы нуждающимся по цене 897,55 рубля за метр.

Речицкий проспект

На Речицком проспекте по заказу областного УКСа Гомельский ДСК закончил строительство трехсекционного 11-этажного дома. Стоимость квадратного метра в нем — 1100 рублей, все квартиры проданы.





Раньше на этом месте ребятня каталась с горки. Сохранение ее было одним из требований местных жителей, участвовавших в общественном обсуждении. В ДСК и администрации Советского района тогда заверили: участок естественного рельефа местности будет сохранен. Слово сдержали, но есть одно «но». Горка после подсыпки грунта стала чересчур крутой. Гуляющие во дворе мамы с детьми все еще надеются, что откос сделают более пологим.





Зато ровный участок с тыла заняла яркая игровая площадка с аттракционами и беседками для отдыха. Застройщик уложил за счет средств местных дольщиков мягкое травмобезопасное искусственное покрытие.





У дома сть просторные парковки, замощенные тротуарной плиткой, скамейки у входа в подъезды и пандусы для инвалидов, пешеходный переход через местный проезд с искусственной неровностью. Тротуар выполнен в стилистике национального орнамента, его элементы присутствуют и на торцах многоэтажки.





В остальном проект идентичен уже опробованному на улице Мазурова. О нем много писали в связи с открытием первого в Гомеле встроенного детского сада. В этом доме садика нет, но он тут и не нужен — дошкольных учреждений в микрорайоне «Солнечный» хватает.

Улица Быховская

Большой интерес в социальных сетях вызвал 11-этажный дом на улице Быховской. Не удивительно — место во всех смыслах хорошее. Сам же дом типичен для Гомельского ДСК. С магистральной улицы его не видно, то есть цену метра не нужно было «утяжелять» архитектурными изысками. Тем не менее она получилась немалой: 1340 рублей за квадрат для всех и 1077 рублей для нуждающихся (строящих жилые помещения без господдержки, при этом стоимость квадратного метра сформирована с учетом ограниченной прибыли в размере 5%).





Продажа квартир открылась 10 июня. За первые три дня было продано 23 жилых помещения из 44. Нарасхват были трехкомнатные квартиры, куда въедут многодетные семьи.











До сдачи дома на Быховской остался месяц, но детской, парковочной и другими площадками еще никто не занимался. Отложили на момент, когда с площадки уйдет тяжёлая техника, чтобы не пришлось переделывать.