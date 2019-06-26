Обвалилась штукатурка. В Минске из-за грозы оказались подтоплены несколько квартир

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня около десяти часов вечера в квартире дома по улице Стахановской отслоилась и обрушилась часть штукатурки на потолке. Об этом сообщает Минское ГУМЧС.

Установлено, что в доме проводится капитальный ремонт. Накануне инцидента была снята шиферная кровля и проводилась замена обрешётки.

Из-за дождя деревянное перекрытие промокло, что привело к отслоению и обрушению штукатурки, а квартиры на четвёртом этаже оказались подтоплены. Вода также намочила потолок одной из квартир на третьем этаже.



Фото: Минское ГУМЧС

Спасатели откачали воду из подтопленных квартир, которые признаны пригодными для проживания.

Причина произошедшего – нарушение технологического процесса во время работы на кровле. Строительная организация продолжит работы по замене кровли и восстановлению потолка в квартирах.

Кстати, на 27 июня синоптики обещают дожди и град.