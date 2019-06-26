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Обвалилась штукатурка. В Минске из-за грозы оказались подтоплены несколько квартир

27.06.2019 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня около десяти часов вечера в квартире дома по улице Стахановской отслоилась и обрушилась часть штукатурки на потолке. Об этом сообщает Минское ГУМЧС.  

Установлено, что в доме проводится капитальный ремонт. Накануне инцидента была снята шиферная кровля и проводилась замена обрешётки.  

Из-за дождя деревянное перекрытие промокло, что привело к отслоению и обрушению штукатурки, а квартиры на четвёртом этаже оказались подтоплены. Вода также намочила потолок одной из квартир на третьем этаже.  

Обвалилась штукатурка. В Минске из-за грозы оказались подтоплены несколько квартир
Фото: Минское ГУМЧС  

Спасатели откачали воду из подтопленных квартир, которые признаны пригодными для проживания.  

Причина произошедшего – нарушение технологического процесса во время работы на кровле. Строительная организация продолжит работы по замене кровли и восстановлению потолка в квартирах.  

Кстати, на 27 июня синоптики обещают дожди и град. 

В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. 26 июня около десяти часов вечера в квартире дома по улице Стахановской отслоилась и обрушилась часть штукатурки на потолке. Об этом сообщает...
 
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