﻿ «Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире. 21.by
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«Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире

27.06.2019 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске с каждым днём растёт популярность главной фан-зоны II Европейских игр. Утром здесь только начинается жизнь и за её пробуждением наблюдает корреспондент СТВ. Дмитрий Боярович выходит на прямую связь со студией от Дворца спорта.   

«Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире

Дмитрий Боярович, СТВ:  
Фан-зона у Дворца спорта продолжает свою работу, несмотря на капризы природы. Сильный дождь вчера многих застал врасплох. Наши прямые включения будут работать при любой погоде. Сегодня тут День национальной культуры Турции. Хаммама и пенного массажа тут не обещают, но научиться готовить турецкие сладости, посмотреть, как создается мозаичное искусство, вы сможете.   

«Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире

Также будет присутствовать посол, сможете спросить, сколько стоят горящие путевки в Турцию по раннему бронированию.   

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Дмитрий Боярович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске с каждым днём растёт популярность главной фан-зоны II Европейских игр. Утром здесь только начинается жизнь и за её пробуждением наблюдает...
 
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