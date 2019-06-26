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«Вёска, вёска, вёска, у полі жыта нібы прычоска». Корреспондент СТВ запел в прямом эфире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске с каждым днём растёт популярность главной фан-зоны II Европейских игр. Утром здесь только начинается жизнь и за её пробуждением наблюдает корреспондент СТВ. Дмитрий Боярович выходит на прямую связь со студией от Дворца спорта.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Также будет присутствовать посол, сможете спросить, сколько стоят горящие путевки в Турцию по раннему бронированию.
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Новости Беларуси. В Минске с каждым днём растёт популярность главной фан-зоны II Европейских игр. Утром здесь только начинается жизнь и за её пробуждением наблюдает...
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