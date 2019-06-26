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В Колумбии открыли первый порно-университет. И туда уже поступили студенты

27.06.2019 12:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Колумбии открыли первый порно-университет, сообщает DailyMail. Начинающих актеров и актрис учат, как сделать любую сцену в эротическом видео идеальной и как быть успешными во «взрослом» бизнесе.

Ректором университета в Медельине стала Амаранта Хэнк, которая бросила карьеру журналистки ради съемок в порно. Теперь она предлагает семинары и конференции по киноиндустрии, в которой сама работает не первый год. Идея открыть учебное заведение пришла к ней после того, как девушка получила бесчисленное количество сообщений от поклонников: все они интересовались, как попасть в этот бизнес.

Занятия проходят в эротическом пабе The Secret Garden и длятся по девять часов. Их ведут собственно Амаранта и ее коллега – порноактер Рамон Номар. Студентам рассказывают о плюсах и минусах работы в порно, о том, каково это – быть порноактрисой в обществе мачизма, насколько значима эрекция (и какой она бывает) и так далее. На данный момент в университете учатся 12 человек.

Амаранта Хэнк и Рамон Номар

 
 
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В Колумбии открыли первый порно-университет, сообщает DailyMail. Начинающих актеров и актрис учат, как сделать любую сцену в эротическом видео идеальной и как быть...
 
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