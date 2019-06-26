Парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности

"Настоящее время" . Парламент Кыргызстана принял постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева", сообщает





Сто три депутата проголосовали "за", шесть – "против".





20 июня парламент направил в Генпрокуратуру материалы для вынесения обвинительного заключения для лишения Атамбаева статуса неприкосновенности. "За" проголосовали 100 депутатов, "против" – пять.





26 июня Генеральная прокуратура вынесла заключение по обвинениям, выдвинутым парламентом страны против экс-президента Алмазбека Атамбаева для снятия с него неприкосновенности.









Накануне прокуратура нашла основания к пяти обвинениям из шести, представленных парламентом. В частности, признаки особо тяжкого преступления нашли в следующих обвинениях:





незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом,





незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева,





незаконное обогащение,





коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека,





возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.





Оснований для обвинений не подтвердили лишь в одном пункте – гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ, так как, по мнению Генпрокуратуры, по этому пункту должна быть доказана причастность Атамбаева.





Статус экс-президента Кыргызстана имеет теперь лишь Роза Отунбаева. Алмазбек Атамбаев и свергнутые в результате революций Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишены этого статуса.