ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности

27.06.2019 12:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Алмазбеку Атамбаеву грозит тюрьма.

Парламент Кыргызстана принял постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева", сообщает "Настоящее время".

Сто три депутата проголосовали "за", шесть – "против".

20 июня парламент направил в Генпрокуратуру материалы для вынесения обвинительного заключения для лишения Атамбаева статуса неприкосновенности. "За" проголосовали 100 депутатов, "против" – пять.

26 июня Генеральная прокуратура вынесла заключение по обвинениям, выдвинутым парламентом страны против экс-президента Алмазбека Атамбаева для снятия с него неприкосновенности.


Накануне прокуратура нашла основания к пяти обвинениям из шести, представленных парламентом. В частности, признаки особо тяжкого преступления нашли в следующих обвинениях:

незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом,

незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева,

незаконное обогащение,

коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека,

возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.

Оснований для обвинений не подтвердили лишь в одном пункте – гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ, так как, по мнению Генпрокуратуры, по этому пункту должна быть доказана причастность Атамбаева.

Статус экс-президента Кыргызстана имеет теперь лишь Роза Отунбаева. Алмазбек Атамбаев и свергнутые в результате революций Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишены этого статуса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Колумбии открыли первый порно-университет. И туда уже поступили студенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские футболки с длинным рукавом в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика