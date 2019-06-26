Россия готова заместить поставки белорусской электроэнергии в Литву

В 2018 году Беларусь увеличила экспорт электроэнергии в Литву в 7 раз в сравнении с 2017 годом — до 1,0140 млрд. кВт.ч. В январе-апреле этого года Беларусь нарастила экспорт электроэнергии в Литву еще на 39,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года — до 612,2 млн. кВт.ч, в денежном выражении экспорт увеличился на 58,6% до 32,063 млн. долларов.





Так что в 2019 году Беларусь может превзойти прошлогодний рекорд по экспорту электроэнергии в Литву.





Сейчас Беларусь экспортирует электроэнергию в литовскую зону энергобиржи Nordpoolspot в режиме «на сутки вперед» в соответствии с правилами торговли электроэнергией в странах Балтии. Согласно им, поставки электроэнергии в Литву из «третьих» стран — в том числе из России и Беларуси — не предполагают заключения долгосрочных контрактов.





После запуска БелАЭС Литва запретит экспорт белорусской электроэнергии

Президент Литвы Даля Грибаускайте (в июле она покинет этот пост) недавно выступила в парламенте с годовым докладом и заявила, что нужно и дальше добиваться полного закрытия БелАЭС. «С Европейской комиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы. Поэтому не надо оглядываться назад, на Восток, мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние», — заявила она.





По словам Д. Грибаускайте, страны-члены конвенции Эспо признали, что БелАЭС построена на небезопасной площадке. «Речь идет не о безопасности станции, речь идет о небезопасной площадке. Значит, на ней не может функционировать ни одна электростанция. Следует и дальше добиваться полного закрытия Белорусской АЭС», — сказал она.





Новым президентом Литвы недавно избран Гитанас Науседа. Эксперты полагают, что в вопросе «атомного» противостояния с Беларусью Г. Науседа не будет столь непримиримым, как его предшественница, он — сторонник прагматичных подходов.





Перед первым туром выборов, отвечая на вопросы телеканала «Белсат», Г. Науседа заявил, что тема БелАЭС не должна полностью затмить отношения между Вильнюсом и Минском, потому что Литве важно сохранить Беларусь независимой от России.





«Перестройка энергетической или производственной системы Беларуси, которая будет пользоваться электричеством с БелАЭС, повысит уровень независимости Беларуси от России. И это очень важно, чтобы мы могли реально говорить о независимости белорусской экономики и независимости ее энергетической системы», — сказал он.





Однако это заявление вряд ли может свидетельствовать о том, что позиция Литвы в отношении БелАЭС принципиально поменяется и Беларусь сможет продолжить экспорт электроэнергии в Литву после вовлечения атомной энергии в свой энергобаланс.





Россия наращивает поставки в Литву

Серьезно наращивает поставки электроэнергии в Литву в последние два года не только Беларусь, но и Россия. В 2018 году «Интер РАО» увеличила экспорт в Литву на 41% — до 4,4 млрд. кВт-ч. В первом квартале 2019 года в Литву из России было поставлено 1,697 млрд. кВт-ч электроэнергии, что в 2,1 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.





Следует отметить, что в целом экспорт российской электроэнергии в первом квартале 2019 года вырос на 43% — с 3,378 млрд. кВт-ч до 4,832 млрд. кВт-ч. Выручка компании от экспорта электроэнергии при этом выросла в 2,4 раза и достигла 14,5 млрд. рублей. Рост в основном связан с увеличением рублевого эквивалента цены продаж из-за роста цен на бирже электроэнергии Nord Pool в зонах «Литва» и «Финляндия» и курса евро, а также с увеличением объемов экспорта по этим направлениям.





Повышенный спрос на российскую электроэнергию в регионе Балтийского моря эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, в Скандинавии значительная часть электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях и в условиях засушливой погоды уровень воды в резервуарах ГЭС снижается, что влечет снижение выработки, вызывая дефицит. Во-вторых, большую роль играет рост стоимости угля.





Ранее финансовый директор Eesti Energia Андри Авила пояснял, почему в 2018 году в рыночный регион Nord Pool российской электроэнергии поступило больше, чем когда-либо. Дело в том, что российским компаниям — производителям электроэнергии не нужно платить квоты за выбросы СО2 (а с 2017 года цены на квоты CO2 выросли в три раза).





Таким образом, российские компании имеют конкурентное преимущество перед компаниями из Евросоюза. Такая ситуация может сохраниться вплоть до 2025 года, когда страны Балтии намерены выйти из энергокольца БРЭЛЛ.





«Интер РАО» сомневается в готовности стран Балтии выйти до 2025 года из системы БРЭЛЛ

Страны Балтии планируют до 2025 года окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и перейти на синхронную работу с европейскими энергосистемами. В связи с этим Минэнерго РФ и Еврокомиссия сейчас обсуждают возможность сохранения экспорта российской электроэнергии в страны Балтии.





»Выход стран Прибалтики из единого энергокольца с Беларусью и Россией не означает прекращения коммерческих поставок электроэнергии», — заявила временно исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина недавно в интервью РИА Новости.





«Это очень важная тема, которой мы занимаемся», — сказала она. Переход на самостоятельную работу энергосистем стран Балтии планируется осуществить в 2025 году. Между тем, страны Балтии перенесли испытания по раздельной работе, которые планировали провести в этом году. «Поэтому мы не уверены в готовности стран Балтии выйти из БРЭЛЛ в 2025 году», — отметила А. Панина.





Но даже если будет отсоединение в 2025 году, «это не означает, я надеюсь, что будут отключены все ЛЭП», сказала она. «Есть способы сохранения связи и с несинхронными энергосистемами, это вопрос технически и экономически решаемый. Пока до 2025 года далеко и мы его не обостряем. Поэтому обращаю внимание, что выход из кольца БРЭЛЛ не означает, что у нас не сохранятся коммерческие поставки», — заявила А. Панина.





«Интер РАО» готова потеснить белорусский экспорт

Кроме того, даже после запуска БелАЭС «Интер РАО» надеется сохранить экспорт российской электроэнергии в Литву через Беларусь.





«Литва с осторожностью относится к строительству Белорусской АЭС, в связи с чем осенью прошлого года министерство энергетики Литвы приняло нормативный акт о том, что с момента начала производства электроэнергии Белорусской АЭС, в том числе на этапе пуско-наладочных работ, торговое сечение Беларусь — Литва будет закрыто. То есть физически киловатт-часы могут пойти из Беларуси, но за эту электроэнергию Литва платить не намерена», — пояснила А. Панина.





Какой выход из этой ситуации видит российская компания? «Мы предлагаем свою электроэнергию, достаточно низкоуглеродную. Поэтому все-таки эту норму целесообразно разделить: если запрещаются поставки из Беларуси, то правильно сохранить поставки из России. Мы даже готовы предлагать «зеленую» энергию. Министерство энергетики поддерживает нас в этом», — рассказала А. Панина.





На вопрос, создает ли запуск БелАЭС возможность потеснить Беларусь на литовском направлении, она ответила: «Если будет изменено законодательство в Литве, — да».





Кроме того, сейчас «Интер РАО» просит открыть для торговли электроэнергией сечения на существующих линиях Россия — Латвия и Россия – Эстония, — в дополнение к уже действующим сечениям Россия (Калининград) — Литва и Беларусь – Литва. Ведь Беларусь взимает плату за транзит электроэнергии, а прямые поставки в Эстонию и Латвию были бы российской компании более интересны.





Тем более, что «Интер РАО» имеет большой потенциал для наращивания экспорта электроэнергии в страны Балтии. Потенциал — это пропускная способность межгосударственных линий электропередачи (ЛЭП), которые соединяют Россию с другими странами. Если линии на 100% заполнены, значит, потенциала нет. «У нас потенциал есть, потому что наиболее востребованные линии – в Финляндию и Литву – загружены на 50-60%», — отметила А. Панина.





В 2013 году системные операторы стран Балтии подписали соглашение о том, что для поставок из других стран выделены только два сечения: Калининград – Литва и Беларусь — Литва. Чтобы увеличить их число, нужно переподписать соглашение. Системные операторы считают, что это — вопрос местных регуляторов.





«Российская сторона поднимала этот вопрос на заседаниях комитетов БРЭЛЛ — нам пока не ответили. Здесь вопрос политический, и это понятно: для Эстонии и Латвии при открытии границ встает выбор между своими электростанциями и импортом. Но мне кажется, в условиях конкурентного рынка выбор должен в первую очередь диктоваться экономическими законами»,- сказала А. Панина.





Следующая задача, по ее словам, – увеличение перетока электроэнергии из Калининградской области. Пропускная способность линий Калининград – Литва ограничена инструкциями: «680 МВт они могут нам поставлять, 600 МВт – мы им». До 2011 года Калининградская область больше потребляла энергии, чем поставляла. Но сейчас появились новые электростанции, и «Интер РАО» может вести экспортные поставки в большем объеме. «Российский системный оператор считает, что переток может быть увеличен до 1000-1300 МВт. Системный оператор Литвы выступает против пересмотра существующих ограничений. Поэтому идет отдельная дискуссия, какая на самом деле пропускная способность линий», — рассказала представитель российской компании.





Также страны Балтии сейчас используют линии Россия – Латвия и Россия – Эстония для обеспечения собственной надежности и торговых операций между своими энергосистемами. «В этой связи мы говорим о недопустимости возникновения дискриминационной ситуации, в которой энергосистемы стран Балтии будут использовать энергосистему России для своих целей и одновременно вводить ограничения для российской электроэнергии», — заявила А. Панина.









Профицит электроэнергии после запуска БелАЭС создаст проблемы для Беларуси

Когда замышлялся проект строительства БелАЭС, белорусские власти рассчитывали «лишнюю» электроэнергию экспортировать на европейский рынок. Сейчас реализация амбициозного проекта в Беларуси завершается, однако пока никто внятно не может сказать, что делать с «лишней» электроэнергией. Литва отказывается покупать белорусскую электроэнергию после запуска БелАЭС, Польша не видит в этом необходимости.





Между тем, сторонники строительства БелАЭС рассчитывали, что к 2020 году потребление электроэнергии в стране увеличится до 47 млрд кВт-ч. Сильно ошиблись — чуть ли не на 10 млрд кВт-ч: в 2018 году потребление электроэнергии в Беларуси составило 37,8 млрд. кВт-ч (увеличилось на 2,3% в сравнении с 2017 годом).





«Когда у нас темпы потребления электроэнергии были одни, все думали, что так будет и дальше. Но не так сложилось. Сейчас у нас складывается профицит электроэнергии. В 2021 году в нашем энергобалансе «встречаются» атомная и «зеленая» электроэнергия – 2400 МВт — атомной и около 830 МВт – от ВИЭ. Нам нужно будет как-то найти баланс между ними», — отметил начальник управления энергоэффективности, экологии и науки Минэнерго Беларуси Сергей Гребень 30 мая на круглом столе «Перспективы развития ветроэнергетики в Республике Беларусь», которая прошла на Белорусской универсальной товарной бирже.





«Не надо было создавать этот профицит», — заметил в ответ директор научно-производственного общества «Малая энергетика» Анатолий Смирнов.





По словам А. Смирнова, после ввода в эксплуатацию БелАЭС «никакого избытка электроэнергии у нас быть не может». «А будет потенциальная возможность продажи большего объема электроэнергии. Потому что баланс такой, что электроэнергию девать некуда: она либо потребляется, либо экспортируется», — пояснил эксперт.





Он считает, что проблему «лишней» электроэнергии в Беларуси после запуска АЭС следовало бы решать иначе, «Вопрос: как использовать гидроаккумулирующую станцию, которая была построена в советские времена для выравнивания графика Игналинской АЭС? Вот это был бы хороший выход», — подчеркнул эксперт.





По мнению исполнительного директора ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимира Нистюка, Беларусь могла бы продавать в Литву не атомную, а «зеленую» энергию.





Комментируя эту тему, А. Смирнов заметил, что теоретически такая возможность есть у тех «зеленых» установок, которые были построены в Беларуси раньше и уже успели вернуть вложенные в их строительство инвестиции. Однако не все так просто.





«Куда девать «лишнюю» электроэнергию, до сих пор неизвестно. Многие думают, что это могла быть Литва. Хотя там общее потребление электроэнергии составляет всего лишь 10 млрд. кВт-ч в год, а собственное производство — 6,5 млрд. кВт-ч. Даже если бы Литва отказалась от той энергии, которая идет ей в счет компенсации закрытия Игналинской АЭС из Швеции по кабелю по супер льготной цене (Литва через шведский подводный кабель покупает электроэнергию по 3,5 цента за кВт-ч — Прим. ред), она могла бы у нас купить всего лишь 3,6 млрд. кВт-ч электроэнергии. А у нас только один блок АЭС будет вырабатывать 9 млрд. кВт-ч. Так что это — не панацея», — подчеркнул А. Смирнов.





Напомним, физический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на осень 2019 года, второй – в 2020 году. Два реактора БелАЭС будут производить 18 млрд кВт-ч – около половины нынешнего объема электроэнергии, которую потребляет Беларусь. Это означает, что уже через два года более 50% от общего объема электропотребления в стране будет обеспечивать БелАЭС.





Ранее заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сообщал, что после запуска БелАЭС изменится принцип формирования загрузки диспетчерского графика. Если сейчас в базе диспетчерского графика стоят тепловые электрические станции, то после запуска в базе графика будет атомная электростанция как наиболее эффективная, – то есть, менее эффективные энергомощности будут использоваться в последнюю очередь.





Таким образом, с появлением в балансе энергосистемы страны атомной электроэнергии изменится не только режим работы ТЭЦ, но и объем производимой ими электроэнергии. Следовательно, снизятся и доходы областных энергоорганизаций, хотя их затраты при этом не изменятся. И это – еще одна проблема, с которой Беларусь столкнется после ввода БелАЭС.



