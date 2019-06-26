Почему экономические реформы в Беларуси сейчас важны как никогда

Вы можете спросить, к чему такая крайняя необходимость, особенно, если учитывать, каких успехов Беларусь добилась в сокращении бедности в прошлом. Впечатляет тот факт, что доля людей, не способных тратить больше 5,50 долларов в день (по паритету покупательной способности в 2011 году), сократилась с 38,3% в 2003 году до 0,4% в 2014 году.





Проблема в том, что в основном этот успех был достигнут за счет заемных средств. Беларусь тратила больше, чем зарабатывала, а сегодня занимать средства для покрытия разрыва между доходами и расходами уже не так просто, как раньше.





Так в чем же причина этих долгов? Какие отрасли белорусской экономики тратили больше, чем зарабатывали?





Ответ на этот вопрос во многом кроется в секторе государственных предприятий. По данным МВФ, общий объем государственной поддержки, оказанной госпредприятиям в 2015 году, составил 9,5% ВВП. Другими словами, среднестатистический белорус отдавал 10 копеек с каждого заработанного рубля на поддержку госпредприятий.





Беларусь: Объем бюджетной поддержки государственных предприятий и банков







