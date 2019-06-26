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Какими проблемами грозит Лукашенко военный парад в Минске

27.06.2019 11:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти пытаются превратить военный парад 3 июля в демонстрацию нейтралитета Беларуси. Почему так не получится?



В этом году военный парад будет посвящен 75-летию освобождения Беларуси от гитлеровцев. Для участия в нем приглашены представители армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, в том числе КНР и Польши, а также стран СНГ.

«С учетом российской составляющей, участие в параде военнослужащих  европейских стран и США представляется крайне маловероятным», — отмечают эксперты «Беларусь в фокусе».

Они прогнозируют, что западные страны традиционно проигнорируют посещение мероприятия в официальном качестве.

В обзоре «Беларусь в фокусе» обращается внимание на то, что в этом году сменился состав российских участников военного парада – десантников из Пскова, которые традиционно представляли Россию на мероприятии, заменили танкисты из Подмосковья. Это связано с тем, что псковское соединение российских ВДВ принимало участие в агрессии против Украины.

«Таким образом, белорусская сторона попыталась смягчить ситуацию с российским представительством на параде», — считают эксперты.


Однако вместо двусмысленного участия псковских десантников по Минску проедут ОРТК «Искандер», которые на Западе рассматривают как важную составляющую российской военной угрозы в отношении европейских стран.

Именно ракеты, применяемые с ОТРК «Искандер» стали причиной/предлогом выхода США из одного из основных документов в области контроля над вооружениями – Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности  1987 года.

«Таким образом, разрешив одну символическую проблему, белорусские власти создали другую, — подчеркивается в обзоре. — Сам факт появления «Искандеров» на улицах белорусской столицы станет аргументом для тех на Западе, кто считает Беларусь критически зависимой от России в вопросах безопасности».

А ведь Минск хотел бы доказать обратное.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти пытаются превратить военный парад 3 июля в демонстрацию нейтралитета Беларуси. Почему так не получится?
 
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