Какими проблемами грозит Лукашенко военный парад в Минске

В этом году военный парад будет посвящен 75-летию освобождения Беларуси от гитлеровцев. Для участия в нем приглашены представители армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, в том числе КНР и Польши, а также стран СНГ.





«Беларусь в фокусе» . «С учетом российской составляющей, участие в параде военнослужащих европейских стран и США представляется крайне маловероятным», — отмечают эксперты





Они прогнозируют, что западные страны традиционно проигнорируют посещение мероприятия в официальном качестве.





В обзоре «Беларусь в фокусе» обращается внимание на то, что в этом году сменился состав российских участников военного парада – десантников из Пскова, которые традиционно представляли Россию на мероприятии, заменили танкисты из Подмосковья. Это связано с тем, что псковское соединение российских ВДВ принимало участие в агрессии против Украины.





«Таким образом, белорусская сторона попыталась смягчить ситуацию с российским представительством на параде», — считают эксперты.









Однако вместо двусмысленного участия псковских десантников по Минску проедут ОРТК «Искандер», которые на Западе рассматривают как важную составляющую российской военной угрозы в отношении европейских стран.





Именно ракеты, применяемые с ОТРК «Искандер» стали причиной/предлогом выхода США из одного из основных документов в области контроля над вооружениями – Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.





«Таким образом, разрешив одну символическую проблему, белорусские власти создали другую, — подчеркивается в обзоре. — Сам факт появления «Искандеров» на улицах белорусской столицы станет аргументом для тех на Западе, кто считает Беларусь критически зависимой от России в вопросах безопасности».



