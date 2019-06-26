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У Меркель снова заметили тремор - на этот раз на встрече с президентом ФРГ

27.06.2019 11:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У немецкого канцлера Ангелы Меркель снова заметили тремор - на этот раз на встрече с федеральным президентом Франком Вальтером Штайнмайером в четверг.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В сообщении отмечается, что в Берлине в последние дни царит сильная жара, что могло повлиять на самочувствие Меркель.

Сильным тремором у канцлера запомнилась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.



После инцидента на встрече с президентом Украины Меркель рассказала, что почувствовала себя лучше после того, как выпила три стакана воды.



Представитель Меркель заявил, что позже она примет участие в присяге нового министра юстиции.

Отвечая на вопрос, будет ли канцлер участвовать во встрече G20 в Японии на выходных, пресс-секретарь сказал: "Все идет, как планировалось. С канцлером все хорошо".

Меркель не планирует снова бороться за пост канцлера Германии в 2021 году и намерена оставить политику. Впрочем, разговоры о том, что она могла бы занять одну из высших должностей в ЕС, продолжаются.

Президент Франции Макрон ранее заявил, что был бы готов поддержать кандидатуру Меркель на пост главы Еврокомиссии.

 
 
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У немецкого канцлера Ангелы Меркель снова заметили тремор - на этот раз на встрече с федеральным президентом Франком Вальтером Штайнмайером в четверг.
 
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