У Меркель снова заметили тремор - на этот раз на встрече с президентом ФРГ

"Европейская правда" со ссылкой на Reuters . Об этом передаетсо ссылкой на





В сообщении отмечается, что в Берлине в последние дни царит сильная жара, что могло повлиять на самочувствие Меркель.





Сильным тремором у канцлера запомнилась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским - однако такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше.









После инцидента на встрече с президентом Украины Меркель рассказала, что почувствовала себя лучше после того, как выпила три стакана воды.





