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Литва готовится к аварии на БелАЭС: в стране закупают таблетки с йодом

27.06.2019 10:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальная межведомственная комиссия обсуждала 26 июня план работ, которые нужно выполнить для того, чтобы Литва была в состоянии готовности на случай аварии на Белорусской АЭС, которая строится с литовской границей, сообщает «Радыё Свабода».

Литва в 2019 году закупит 4 млн таблеток с содержанием йода, которые защищают от радиации щитовидную железу, на случай аварии с радиоактивным выбросом, сказал заместитель министра здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис. В первую очередь их раздадут тем, кто живет в 30-километровой зоне от АЭС. Однако препараты йодистого калия следует использовать только в случае отдельной рекомендации, заявил представитель департамента противопожарной безопасности и спасения Литвы Эдгарас Гяда, пишет ТАСС.

Люди, когда узнают об аварии на АЭС, прежде всего должны оставаться в помещении и ждать информации, заявили литовские спасатели. Не надо спешить эвакуироваться, так как на улице опасность будет больше, чем в помещении - там уровень загрязнения ниже. Жителям могут сообщить об аварии с помощью сирены, СМС-сообщений или по радио и телевидению, сообщает Delfi.

Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. Также в стране заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС.

 
 
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Специальная межведомственная комиссия обсуждала 26 июня план работ, которые нужно выполнить для того, чтобы Литва была в состоянии готовности на случай аварии на...
 
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