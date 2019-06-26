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Истребитель F-35 впервые перевезли в самолете
Источник материала: Tut.by
ВВС США впервые транспортировали истребитель пятого поколения F-35 Lightning II по воздуху. Об этом сообщили представители авиабазы в Юте, куда прибыл самолет, в своем Facebook.
Согласно заявлению, F-35 был доставлен по воздуху внутри транспортника C-17 Globemaster 96-й эскадрильи материально-технического обеспечения.
Транспортировка закончилась удачно, новый истребитель заступил на боевое дежурство.
На сегодняшний день самолет пятого поколения F-35 Lightning II представлен в трех вариантах. F-35A должен заменить более старые F-16 и A-10. F-35B корпуса морской пехоты заменит самолеты F/A-18 и AV-8B. А флотский F-35C дополнит парк из F/A-18E/F.
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Ранее самолеты пятого поколения добирались до места назначения или по земле, или «своим ходом».
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