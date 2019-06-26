«Учитывая дружеские отношения». Минфин надеется на льготные кредиты ближневосточных фондов

Источник материала: Ежедневник



фото: pressa.tv

Минфин задумался над тем, откуда будет привлекать льготные кредиты после того, как будут выбраны лимиты действующих источников.

О заинтересованно Минфина во взаимодействии с фондами, зарегистрированными в странах Персидского залива, говорится в статье заместителя министра финансов Андрея Белковца, размещенной в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА .

Беларусь активно работает со Всемирным банком и различными европейскими структурами - ЕБРР, Европейским инвестиционным банком, Северным инвестиционным банком. По оценке Минфина, сотрудничество с этими структурами выгодно: они предоставляют долгосрочные кредиты на весьма привлекательных условиях. Но у них, как и у любого банка в мире, есть ограничения по объему кредитного риска на одного заемщика. "По мере наращивания вложений в нашу страну возможности финансирования сокращаются и мы приходим к необходимости поиска новых источников льготных ресурсов. В этом контексте перспективным видится взаимодействие с фондами, зарегистрированными в странах Персидского залива", - отметил Андрей Белковец.

В странах Персидского залива действуют Фонд развития Абу-Даби, Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд международного развития ОПЕК, Исламский банк развития, Арабский фонд экономического и социального развития, Арабский банк экономического развития Африки.

Фонды придерживаются определенных подходов к кредитованию: доля их участия в проекте составляет не более 50% общей стоимости, срок займа - до 25 лет, процентная ставка не превышает 6% годовых и зависит от уровня доходов на душу населения (самые бедные страны получают средства на максимально льготных условиях). Мандат большинства фондов не ограничен арабскими странами, они финансируют проекты по всему миру.

Беларусь уже имела опыт сотрудничества с Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР), в 2002 году подписано соглашение о кредите для реконструкции завода полиэфирных нитей в Светлогорске. В дальнейшем сотрудничество было поставлено на паузу, однако в 2018 году началась проработка возможности привлечения средств КФАЭР для реконструкции комплекса зданий гродненского онкологического диспансера. Оценочная миссия КФАЭР работала в Беларуси с 21 апреля по 1 мая 2019 года, в результате согласованы условия кредита. Фонд примет участие в финансировании проекта и выделит льготный заем в размере 7,5 млн кувейтских динаров (эквивалентно 25,5 млн долларов) сроком на 24 года. "Учитывая дружеские отношения, которые сложились у Беларуси с рядом стран Ближнего Востока, мы имеем реальную возможность расширить круг партнеров и получить дополнительные источники льготных кредитных ресурсов", - резюмировал Андрей Белковец.