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Дом быта в Гродно все-таки снесут. Что будет на его месте?

27.06.2019 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом быта в Гродно все-таки снесут, а на его месте появится сквер. Бывший Дворец текстильщиков отреставрируют. Об этом говорили в облисполкоме на рабочем совещании, сообщает «Гродненская правда».


Фото: newgrodno.by

На улице Замковой грядут большие перемены. На месте сквера построят торгово-офисное здание. Это будет точная копия утраченной старой застройки — когда-то здесь находился так называемый Дом рыбака.

Сквер, видимо, «перенесут» на место Дома быта, который снесут. Кстати, председатель облисполкома Владимир Кравцов обратил внимание присутствующих на заседании, что в Гродно должно быть больше уютных скверов и двориков, а также зеленых насаждений.

Что еще планируют сделать в городе?

К концу лета в областном центре введут в эксплуатацию общежитие по улице Лермонтова, 8, и административно-торговое здание по улице Виленской, 14.

До конца года планируется завершить работы на гостинично-торговом комплексе по улице Большой Троицкой, 47, а также медико-диагностическом центре по улице Урицкого, 5, и здании по улице Городничанской, 23.

 
Теги: Гродно
 
 
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А бывший Дворец текстильщиков отреставрируют.
 
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