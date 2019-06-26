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В Беларуси стартуют продажи «почти новых» BMW по ценам авторынка

27.06.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

BMW запустила в Беларуси популярную в мире программу BMW Premium Selection. В автоцентре «АВТОИДЕЯ» теперь продают по ценам вторичного рынка подержанные сертифицированные автомобили, которые по своему состоянию аналогичны только что сошедшим с заводского конвейера. На все машины действует бесплатное гарантийное обслуживание.


В программе участвуют только неповрежденные автомобили BMW с пробегом. Сначала машина проходит комплексную диагностику с тщательной проверкой «на 360 градусов». Мастера работают с автомобилем, пока тот не станет как новый: устраняют мелкие недостатки, перекрашивают элементы кузова, обновляют ПО, карты навигации и т.д.

После полной диагностики и «омоложения» автомобиль получает сертификат BMW Premium Selection, что указывает на его «высочайшую степень качества и абсолютную надежность». По своим характеристикам он практически идентичен новому автомобилю без пробега.


Сертифицированные BMW можно найти только в автоцентре «АВТОИДЕЯ». Продавать их будут по рыночным, а не заводским ценам — в среднем на 21% дешевле в сравнении с новым автомобилем. Автомобили можно взять на тест-драйв. При покупке доступны кредит, лизинг и trade-in, причем в зачет можно передать автомобиль любой марки, за исключением моделей китайских и отечественных производителей.

Проверенные автомобили доступны физлицам и фирмам, причем последним это особенно выгодно: в большинстве случаев в стоимость уже включен НДС, который потом можно принять к зачету.


На автомобиль дается бесплатная сервисная поддержка на полгода или 10 тыс. км — в зависимости от того, какое условие наступит раньше. Гарантия на автомобиль составляет 12 месяцев.

«Те, кто в курсе, давно ожидали прихода этой программы в Беларусь. Она позволяет экономно приобрести автомобиль BMW с пробегом, надежность которого гарантирует лично производитель. Цель программы — обеспечить условия для постоянного удовольствия от вождения. При этом к покупке прилагаются гарантия и сервисная поддержка. Все это позволит сделать вторичный рынок более понятным, прозрачным и безопасным для покупателя. И, безусловно, мы рассчитываем, что это привлечет еще более высокий интерес к марке», — поясняют в автоцентре «АВТОИДЕЯ».


Каждый автомобиль проверяют по 72 пунктам — от работы двигателя до состояния кузова и салона. Все работы проводят в сервисной зоне автоцентра «АВТОИДЕЯ». Подготовка к запуску программы длилась почти 4 года: автоцентр прошел аудит и проверку от BMW, после чего был подписан официальный контракт.

Для BMW Premium Selection будут отбирать автомобили из служебного парка BMW и бывшие новинки из шоу-рума. Еще один источник — машины покупателей, которые сдают их по системе trade-in в зачет стоимости приобретаемых автомобилей. По программе принимают автомобили с идеальной репутацией, которые не «засветились» в ДТП и не имеют физических повреждений. Основной критерий — почти идеальное состояние кузова и всех систем. При этом возраст и пробег машины особого значения не имеют.


«Как известно, любой новый автомобиль теряет в цене 20%, как только покидает пределы автоцентра. Такова плата за новизну. Сейчас же белорусы могут покупать почти новые автомобили BMW по выгодной цене, по которой их можно будет продать, скажем, через 2−3 года. Это делает покупку автомобилей интересной как для последующего использования, так и для вложения инвестиций», — подчеркивают в автоцентре «АВТОИДЕЯ».

Запуск программы позволит увеличить продажи BMW с пробегом. Планируется, что на автомобили со статусом BMW Premium Selection придется как минимум треть продаж автоцентра на вторичном рынке.

 
 
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На все машины действует бесплатное гарантийное обслуживание.
 
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