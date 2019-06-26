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В Барановичах школьники несколько дней лазили в чужой гараж и ремонтировали Audi, после чего угнали ее

27.06.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах двое школьников отремонтировали и угнали автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Как рассказали в милиции, два 14-летних парня гуляли по гаражному кооперативу, передвигаясь при этом по крышам гаражей. В какой-то момент их внимание привлекла проломанная крыша. Они залезли в гараж и обнаружили там автомобиль Audi.

Школьники попытались завести двигатель Audi без ключей, замыкая провода под рулевой колонкой, но не смогли. Несколько дней подряд друзья посещали гараж, диагностировали автомобиль и проводили ремонтные работы по его восстановлению.

В один из дней парням удалось отремонтировать Audi. Двигатель завелся, и молодые люди поехали кататься по городу. «Выехав из гаражей молодой водитель остановился, чтобы попросить у мимо проходящих мужчин купить им сигареты, но получил категорический отказ. Во время разговора один из мужчин обратил внимание на отсутствие ключа в замке зажигания и начал задавать вопросы детям. Испугавшись, школьники выскочили из Audi и убежали», — проинформировали в УВД.

Несовершеннолетних парней оперативно задержали. Узнав от милиционеров о происшествии, 52-летний владелец гаража и Audi сильно удивился, так как автомобиль был «не на ходу».

По факту угона возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства).

 
 
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По факту угона возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства).
 
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