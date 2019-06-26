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МАРТ обещает, что система госзакупок станет прозрачнее

27.06.2019 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МАРТ обещает, что система госзакупок станет прозрачнее

фото: ntm13.ru

Это произойдет благодаря вступлению в силу 1 июля новой редакции закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

Как пояснил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, обновленный закон будет способствовать сокращению числа недобросовестных поставщиков и развитию конкуренции.

Чиновник назвал одно из важных новшеств закона о госзакупках – невозможность изменения условий договора на стадии заключения, передает БЕЛТА. При любых обстоятельствах не корректируются предмет государственной закупки, порядок оплаты, ответственность сторон. Сроки могут быть изменены только по инициативе заказчика. Кроме того, есть ограничения по изменению цены. "В действующем законодательстве были определенные лазейки у поставщиков, после заключения договора подписывалось дополнительное соглашение или навязывалось изменение цены. Поэтому мы здесь пошли на ужесточение", - пояснил замминистра.

Кроме того, почти в 2 раза сокращены сроки подготовки и подачи предложений. Ранее МАРТ получал много жалоб на затягивание процедур.

С 1 июля начнет работу государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками, рассказал первый заместитель директора Национального центра маркетинга МИД Александр Запольский. Система будет базироваться на сайте gias.by, здесь будет собираться вся информация о госзакупках, в том числе с электронных торговых площадок. Можно будет проанализировать всю цепочку госзакупки - от подачи заявки до исполнения договора, а также планы госорганизаций.

 
 
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Это произойдет благодаря вступлению в силу 1 июля новой редакции закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
 
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