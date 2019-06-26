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МАРТ обещает, что система госзакупок станет прозрачнее
27.06.2019 13:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ntm13.ru
Это произойдет благодаря вступлению в силу 1 июля новой редакции закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
Как пояснил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, обновленный закон будет способствовать сокращению числа недобросовестных поставщиков и развитию конкуренции.
Чиновник назвал одно из важных новшеств закона о госзакупках – невозможность изменения условий договора на стадии заключения, передает
Кроме того, почти в 2 раза сокращены сроки подготовки и подачи предложений. Ранее МАРТ получал много жалоб на затягивание процедур.
С 1 июля начнет работу государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками, рассказал первый заместитель директора Национального центра маркетинга МИД Александр Запольский. Система будет базироваться на сайте gias.by, здесь будет собираться вся информация о госзакупках, в том числе с электронных торговых площадок. Можно будет проанализировать всю цепочку госзакупки - от подачи заявки до исполнения договора, а также планы госорганизаций.
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Это произойдет благодаря вступлению в силу 1 июля новой редакции закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
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