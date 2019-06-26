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Российские гребцы взяли золото и бронзу Европейских игр
27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские гребцы в четверг завоевали золотые и бронзовые награды II
В составе мужской команды выступали Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов. Они завершили заплыв за 1 минуту 32,376 секунды. Второе место заняла сборная Германии с результатом 1 минута 32,541 секунды. Бронза досталась представителям Словакии (1 минута 33,721 секунды).
Напомним, что II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске.
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