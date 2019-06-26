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Российские гребцы взяли золото и бронзу Европейских игр

27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские гребцы в четверг завоевали золотые и бронзовые награды II Европейских игр в Минске. Мужская сборная России победила в соревновании байдарок-четверок на дистанции 500 метров, а женская команда получила третье место в заплыве на каноэ-двойках на аналогичной дистанции, сообщает РИА «Новости».

В составе мужской команды выступали Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов. Они завершили заплыв за 1 минуту 32,376 секунды. Второе место заняла сборная Германии с результатом 1 минута 32,541 секунды. Бронза досталась представителям Словакии (1 минута 33,721 секунды).

Бронзу в женских соревнованиях получили Ксения Курач и Олеся Ромасенко, прибывшие к финишу за 2 минуты 14,194 секунды. Первое место досталось венгеркам, успевшим проплыть за 2 минуты 11,129 секунды, а серебро получили женщины из команды Беларуси с результатом 2 минуты 12,924 секунды. 

Напомним, что II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске. 



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Теги: Минск
 
 
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Мужская сборная России победила в соревновании байдарок-четверок, а женская команда получила третье место в состязаниях на каноэ-двойках.
 
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