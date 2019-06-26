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Россия введет в состав флота тяжелый атомный ракетный крейсер в 2022 году

27.06.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту России после завершения ремонта и модернизации в 2022 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сказанные в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019» слова руководителя «Севмаша» Михаила Будниченко.


Фото: wikipedia.org

«Передача крейсера флоту состоится в 2022 году», — сказал он. По словам Будниченко, к настоящему времени на крейсере «завершены корпусные работы, сейчас идет загрузка на корабль систем и механизмов».

Крейсер заложен 17 мая 1983 года. Первоначально он имел название «Калинин». 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота. 22 апреля 1992 года переименован в «Адмирал Нахимов». С 1999 года находится в ремонте на «Севмаше». Фактически работы по ремонту и глубокой модернизации начались в 2013 году. После завершения работ крейсер получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Оникс», а в перспективе — также «Циркон».

 
 
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