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Указаний возобновить разработку символики Союзного государства России и Беларуси пока нет - госгерольдмейстер РФ

27.06.2019 13:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Разработка символов Союзного государства России и Беларуси велась в прошлом, но была приостановлена, сообщил "Интерфаксу" в среду государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

"Я знаю, что такая работа велась раньше, но была приостановлена. Если будут даны соответствующие указания, мы готовы заняться этой работой, но пока таких указаний нет", - уточнил он.

20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь не собираются объединяться в одно государство.

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации Договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства - это не единое государство, это не одно и то же", - сказал Путин в ходе "прямой линии".

"Вот сейчас мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано и во что нужно внести соответствующие коррективы", - отметил президент.

 
 
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Разработка символов Союзного государства России и Беларуси велась в прошлом, но была приостановлена, сообщил "Интерфаксу" в среду государственный герольдмейстер...
 
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