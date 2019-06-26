Сбежавший из страны молдавский олигарх Плахотнюк считает необоснованными возбужденные против него в России уголовные дела

Источник материала: Интерфакс

Бывший председатель Демпартии Молдовы (ДПМ), сбежавший из страны молдавский олигарх Влад Плахотнюк считает необоснованными возбужденные в России уголовные дела против него.

"Россия возбудила против меня несколько уголовных дел (не знаю точно их количество), о которых я узнал из прессы: некоторые появились перед выборами, другие появились тогда, когда правящей партией в Молдове была ДПМ, принимавшая неугодные Москве решения. Все эти уголовные дела - фантазии и попытки впутать меня в дела, к которым я не имею никакого отношения. По этой причине Интерпол отверг попытки России ограничить мою свободу передвижения, признав эти действия политическим преследованием", - написал Плахотнюк в четверг на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что имеет информацию из ряда стран о том, что Россия пытается и через эти страны добиться своих целей.

"В эти дни Москва оказывает огромное давление и на Молдову, чтобы и тут возбудили уголовные дела против меня, в надежде на то, что это будет эффективнее. Людей заставляют давать ложные показания против меня. Конечная цель - запугать меня", - считает Плахотнюк.

Однако, по его словам, "общественное мнение должна волновать не персона Плахотнюка, а то, что очень скоро произойдет со страной".

МВД РФ завел несколько уголовных дел против Плахотнюка. Он заочно осужден Басманным судом Москву по обвинению в убийстве. Накануне МВД РФ сообщило о предъявлении обвинений заочно ему и его доверенному лицу - бывшему кикбоксеру и бывшему депутату от Демпартии Константину Цуцу в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, группировка наркодельцов координировала транснациональную сеть по перевозке марокканского гашиша в страны СНГ через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, Белоруссию и Украину.

Плахотнюк, "имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности РМ, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии". "Не позднее 2012 г. Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам", - считают в МВД РФ.