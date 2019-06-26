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Медаль Европейских игр завоевала 55-летняя легенда пинг-понга

27.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжаются Европейские игры. В четверг уже разыграли несколько комплектов наград, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Завершились соревнования по гребле. У хозяев Игр – белорусов – три медали: золото и два серебра. Россияне выиграли две награды: золотую и бронзовую.

На Европейских играх стартовал и турнир борцов, а значит, пришла самая урожайная медальная пора для сборной России.

В этом виде программы разыграли уже четыре комплекта наград, и у россиян медали в каждой весовой категории: три золотые и одна бронзовая. Самую зрелищную схватку показал Заурбек Сидаков. Для победы ему потребовалось всего две минуты.

«На ковре всякое бывает: борьба и есть борьба. Я бы не сказал, что поединок сложился как-то тяжело. Он быстро закончился. А так атмосфера боевая, поэтому настрой был хороший», – поделился чемпион Европейских игр.

Уже вторую медаль на этих Играх взяла российская лучница Наталья Авдеева. К золотой награде в командном турнире она добавила серебро в индивидуальных соревнованиях.

В общем зачете сборная России укрепила свои лидирующие позиции, в ее копилке уже 65 медалей. Беларусь уверенно удерживает вторую строчку.

Стоит отметить первое золото сборной Азербайджана на этих Играх - его принес борец вольного стиля Махир Амирасланов. А если представить, что в Минске выступала бы объединенная команда стран Содружества и Грузии, то ее с первого место никто бы сдвинуть уже не смог: 155 медалей, из которых 53 золотые.

А накануне на Европейских играх произошло примечательное событие – свою первую медаль выиграла сборная Люксембурга. Это бронза в настольном теннисе, которую завоевала 55-летняя Ни Сялянь.

Ни Сялянь – легенда пинг-понга, еще в составе сборной Китая она дважды выигрывала чемпионат мира. Но было это 36 лет назад. В 90-х она перебралась в Европу, стала одной из лучших теннисисток Старого света и выступала на четырех Олимпиадах. Ну а бронза в Минске принесла Ни Сялянь путевку на ее пятые Олимпийские игры. Если она сыграет в Токио, то в 57 лет станет самым возрастным игроком в истории олимпийских турниров по настольному теннису.

«Я очень маленькая и старая. Поэтому бороться с лучшими мастерами уже тяжеловато. Но у меня уникальный стиль, могу играть обеими руками. Так что соперники зачастую не знают, чего от меня ожидать», – поделилась спортсменка.

А вот ожидания организаторов Европейских игр по потоку туристов оказались слишком скромными. Они рассчитывали на 30 тысяч иностранных болельщиков. Реальность превзошла все самые оптимистичные прогнозы.

Только за первую неделю Игр в страну приехали 230 тысяч человек. Особенно рады хозяева кафе и других точек питания. Самый ходовой товар у болельщиков: мороженое. Гости уже съели невероятные 13 тонн этого лакомства и выпили три тысячи литров прохладительных напитков.

Напомним, Европейские игры – это некий аналог Олимпиады, только для стран Старого Света. Проводятся всего во второй раз. Продлятся Игры до 30 июня. И за это время четыре тысячи спортсменов разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжаются Европейские игры. В четверг уже разыграли несколько комплектов наград.
 
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