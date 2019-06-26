Путин и Трамп проведут переговоры в Осаке

Источник материала: Ежедневник



фото: bbc.com

Президенты России и США встретятся на саммите G20 в Японии. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа, как передает пресс-служба Белого дома, запланирована на 28 июня.

Повестка переговоров, которые пройдут в рамках саммита «Большой двадцатки», обширная. По словам высокопоставленного представителя администрации США, главы государств должны успеть обменяться мнениями о международных делах, в частности ситуации с Ираном, Венесуэлой и Украиной, и обсудить темы, которые касаются двусторонних отношений: контроль над вооружениями, "вмешательство" в выборы и другие.

Возможно, также будут затронуты вопросы стратегической стабильности и конфликты в Сирии и Афганистане, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Предположительно, разговор продлится около часа, передает РИА Новости .