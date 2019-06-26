Возможность украсть рождает вора!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наряду со многими стоящими перед районным отделом внутренних дел проблемами, остро стоит вопрос по предупреждению краж личного имущества граждан. Многие из них были совершены при прямом попустительстве и беспечности владельцев, которые зачастую оставляют свое имущество без присмотра на улицах, во дворах домов.

Так, например, 29.04.2019 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту хищения сумки, в которой с находился мобильный телефон, случайно была оставлена гражданином В. на скамейке, расположенной в сквере по ул. Октябрьской в г.п. Городея.

Аналогичное уголовное дело 15.06.2019 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь по факту кражи мобильного телефона, оставленного на скамейке в городском парке г. Несвижа гражданином И.

В соответствии со статьей 228 Гражданского кодекса Республики Беларусь, закон обязывает лицо, нашедшее потерянную вещь, незамедлительно уведомить об этом человека, потерявшего ее, или собственника вещи, или кого-либо из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В случаях, когда лицо, имеющее право требовать возврата найденной вещи, или место его пребывания не известны, нашедший обязан заявить о находке в орган внутренних дел или орган местного управления и самоуправления.

Определяя, является ли вещь потерянной, следует исходить из обстоятельств ее обнаружения. Если вещь найдена лежащей на земле (например, на улице, в парке, лесном массиве и т.д.) указанное свидетельствует о том, что это имущество потеряно. В таком случае при невыполнении лицом нашедшим вещь требований ст. 228 ГК Республики Беларусь и ее обращения в собственность или собственность третьих лиц, наступает административная ответственность по ст. 10.6 КоАП Республики Беларусь либо ст. 215 УК Республики Беларусь (если присвоено имущество в особо крупном размере).

В теории уголовного права помимо понятия потерянной вещи выделяют также понятие забытой вещи и вещи, временно оставленной без присмотра, т.е. когда собственник осведомлён о месте, где им оставлено это имущество. Об этом могут свидетельствовать обстоятельства, при которых вещь была найдена, – например, обнаружение кошелька на прилавке магазина, кассы банка, мобильного телефона на столе в кафе, пакета с вещами на скамейке в общественных местах и т.п. с очевидностью указывают о том, что вещи забыты собственником, и он может за ними возвратиться. В таких случаях действия виновных образуют состав преступления, предусмотренный ст. 205 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Немного подумав над указанными примерами нашей с вами беспечности, нетрудно прийти к мысли, что «Возможность украсть рождает вора!», так давайте вместе предупредим такую возможность.

А.Н.Петрученя,

начальник Несвижского РОВД.