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3 июля на набережной будет представлена театральная постановка «Освобождение»

27.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

3 июля на набережной будет представлена театральная постановка «Освобождение»

3 июля 2019 года в 11.00 на площадке возле Слуцкого Центра детского творчества (между памятником Софии Слуцкой и зданием Слуцкого городского Дома культуры) вниманию случчан и гостей города будет представлена театральная постановка «Освобождение» на тему событий Великой Отечественной войны: оккупационный режим, партизанское сопротивление и освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков регулярными частями Красной Армии.

Новинкой для зрителя станет показ боевых действий с использованием реконструированного вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. В постановке примут участие военно-исторические реконструкторы городов Слуцка, Солигорска, клуб военно-исторической реконструкции «Память» (г. Гомель), мотоклуб «Штрафбат» (г. Гомель), актеры театров Слуцкого городского Дома культуры и работники предприятий Случчины.

Реконструированные модели военной техники представит Слуцкий центр технического и прикладного творчества для учащейся молодежи «Автомир».

Расположение зрителей: улица Софии Слуцкой (набережная реки Случь).

 
Теги: Гомель
 
 
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Театральная постановка «Освобождение» посвящена событиям Великой Отечественной войны: оккупационный режим, партизанское сопротивление и освобождение нашей...
 
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