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На следующей неделе в Слуцке будут отключать электроснабжение. Адреса
27.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на следующей неделе будет отключено электроснабжение у потребителей в Слуцке.
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.
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В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на следующей неделе будет отключено электроснабжение у потребителей в Слуцке.
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