Где в Минске купить сувениры, но без символики II Европейских игр? Подсказываем адреса

Когда в город приезжают туристы, а в Минске как раз проходят II Европейские игры, вопрос о сувенирах становится остро. Где купить классическую вышиванку, а где — модную поясную сумку с белорусским орнаментом? Существуют ли красивые льняные скатерти и где приобрести модные значки с актуальными символами Минска? TUT.BY составил список мест, где может затариться не только иностранец, но и белорус, если вам предстоит поездка к друзьям или родственникам за границу.
Важно: мы сознательно не добавляли в обзор сувениры с тематикой II Европейских игр, так как их вы с легкостью найдете в специальных фан-зонах или в фан-шопах около основных площадок, где проходят соревнования.
«Лянок»
Адрес: пр-т Независимости, 46.
Время работы: с 10.00 до 20.00 (в субботу — с 10.00 до 19.00, воскресенье — выходной).
«Лянок» — это отличный пример (если не считать выходной в воскресенье) магазина традиционных белорусских сувениров. Здесь как нигде велик выбор салфеток и скатертей изо льна с вышивкой, а еще соломенных сувениров и традиционных кукол, которые производят фабрики художественных изделий. Цены, конечно, не самые низкие, зато колорита хоть отбавляй.
LSTR
Адрес: ул. В. Хоружей, 5.
Время работы: с 11.00 до 20.00 ежедневно.
LSTR — это молодежный бренд, попытка местных предпринимателей дать альтернативу засилью одежды из Турции и Китая. «Своими руками для своих» — говорят о товарах создатели. В магазине вы найдете актуальные и интересные принты. В прошлом году прославились тем, что вместе с Лидской обувной фабрикой выпустили «лидские кеды» с гербом ВКЛ.
Значки Zorka Venera
Адрес: Немига, 3, цокольный этаж, пав. 69.
Время работы: с 11.00 до 20.00 каждый день.
Милые значки с белорусской в целом и минской в частности тематикой выпускает бренд Zorka Venera. В коллекции их уже больше 15 разных — со сгущенкой, Нацбиблиотекой, парящими над Витебском, корзиночкой из «Центрального», розовым трактором «Беларус» и другими. Все они в одну цену — 10 рублей.
Symbal.by
Адрес: пр-т Машерова, 18.
Время работы: с 10.00 до 20.00 без выходных.
Symbal.by — интернет-магазин, у которого также есть стационарная точка. В нем вы найдете множество вещей с орнаментом (от магнитов и кружек до рюкзаков) и примерно такое же количество вещей принтами — символами Беларуси: зубром или васильком. Кстати, продаются здесь также изделия Mark Formelle с национальной тематикой. А еще самое обсуждаемое лакомство этого лета — гомельское мороженое с васильком.
«Рагна»
Адрес: ул. Сухая, 4.
Время работы: с 12.00 до 20.00 (выходной — воскресенье).
Первый белорусский этномагазин с огромным выбором, работает с 2013 года. Продают изделия от белорусских мастеров, которые интересуются этностилем. В ассортименте не только сувениры и подарки, но и повседневные вещи. «Мы імкнемся не проста прадаваць рэчы, а шукаем і ствараем сучасныя формы, разуменне этнастылю і беларускай айдэнтыкі. Адна з нашых мэт — забяспечыць прысутнасць сімвалаў і знакаў нашага народу ў жыцці людзей і ў звычайны дзень, і ў свята», — так рассказывают о магазине владельцы.
«Мой модны кут»
Адрес: пр-т Независимости, 58 (ТЦ «Московско-Венский», пав. 333).
Время работы:с 11.00 до 20.00 ежедневно.
«Мой модны кут» — это павильон с классической одеждой, сувенирами и модными товарами. С вышиванкой здесь можно купить магнит или обложку на паспорт, а еще майку, косметичку или рушник. О магазине пишут так: «Адзенне і сувеніры з нацыянальным норавам для ўсіх, хто шануе сваю краіну і ганарыцца яе гісторыяй».
Крупные магазины вроде ЦУМа
Отделы с сувенирной продукцией есть и во многих больших магазинах. Ассортимент в ЦУМе, ГУМе, «Кирмаше», торговом доме «На Немиге», ТЦ «Столица» и универсаме «Беларусь» во многом похож, поэтому мы просто перечислим их адреса и время работы.
ЦУМ — пр. Независимости, 54 (с 9.00 до 21.00, в воскресенье — с 10.00 до 21.00).
ГУМ — пр. Независимости, 21
«Кирмаш» — пр. Независимости, 19
ТД «На Немиге» — ул. Немига, 8
ТЦ «Столица» — пр. Независимости, 3−2
Универсам «Беларусь» — ул. Жилуновича, 4
«Вялікі дзякуй»
Адрес: ул. Октябрьская, 23а.
Время работы: с 12.00 до 22.00 без выходных.
«Вялікі дзякуй» — единственный сувенирный магазин (да и вообще магазин) на тусовочной Октябрьской. В нем собраны как стандартные сувениры вроде магнитов, так и дизайнерские вещи от брендов Vokladki, Minsker и многих других.
«Славутыя майстры» и «Славутасць»
Адрес: Троицкая набережная, 6 / М. Богдановича, 21, 2-й этаж.
Время работы: оба магазина — с 10.00 до 19.00 (в субботу и воскресенье — с 10.00 до 17.00).
У галереи ремесел «Славутасць» и «Славутыя майстры» один и тот же хозяин и во многом похожий ассортимент. Здесь можно купить даже настоящий традиционный свадебный рушник (400−600 рублей). Оба магазина находятся в Троицком предместье. Интересно, что на своем сайте работы можно искать не по категориям, а даже по авторам-ремесленникам.