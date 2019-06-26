Где в Минске купить сувениры, но без символики II Европейских игр? Подсказываем адреса

Источник материала: Tut.by

Когда в город приезжают туристы, а в Минске как раз проходят II Европейские игры , вопрос о сувенирах становится остро. Где купить классическую вышиванку, а где — модную поясную сумку с белорусским орнаментом? Существуют ли красивые льняные скатерти и где приобрести модные значки с актуальными символами Минска? TUT.BY составил список мест, где может затариться не только иностранец, но и белорус, если вам предстоит поездка к друзьям или родственникам за границу.

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Важно: мы сознательно не добавляли в обзор сувениры с тематикой II Европейских игр , так как их вы с легкостью найдете в специальных фан-зонах или в фан-шопах около основных площадок, где проходят соревнования.

«Лянок»



Скатерти и салфетки по 30−108 рублей за набор из 4 или 6 штук

Популярные сегодня (и главное — экологичные) сумки за 15 рублей







Льняные сорочки с вышиванкой — за 76, 78 и 211 рублей. В магазине также продают комплекты постельного белья в среднем за 100 рублей

Сувениры-куклы за 24,23 рубля

Сумка-рюкзак за почти 37 рублей, берестяной сувенир за 80 рублей, сувенирные лапти за 29 рублей и сумка за 48 рублей





Соломенные сувениры, что на фото, в среднем стоят до 20 рублей. Корзинка чуть дороже — почти 23 рубля

Адрес: пр-т Независимости, 46. Время работы: с 10.00 до 20.00 (в субботу — с 10.00 до 19.00, воскресенье — выходной).

«Лянок» — это отличный пример (если не считать выходной в воскресенье) магазина традиционных белорусских сувениров. Здесь как нигде велик выбор салфеток и скатертей изо льна с вышивкой, а еще соломенных сувениров и традиционных кукол, которые производят фабрики художественных изделий. Цены, конечно, не самые низкие, зато колорита хоть отбавляй.

LSTR



Майка «Городской транспорт» — 35 рублей

Свитшоты — 65−75 рублей

Свитшот «Я нарадзіўся тут» — 65 рублей

Майка «Не чапай бо лясне» — 40 рублей

Носки «Метрополитен» — 5 рублей

Купальник — 70 рублей

Кожаные портмоне — от 39 до 55 рублей

Майки — 30−35 рублей

Адрес: ул. В. Хоружей, 5. Время работы: с 11.00 до 20.00 ежедневно.

LSTR — это молодежный бренд, попытка местных предпринимателей дать альтернативу засилью одежды из Турции и Китая. «Своими руками для своих» — говорят о товарах создатели. В магазине вы найдете актуальные и интересные принты. В прошлом году прославились тем, что вместе с Лидской обувной фабрикой выпустили «лидские кеды» с гербом ВКЛ.

Значки Zorka Venera



Любой значок стоит 10 рублей

Любой значок стоит 10 рублей

Любой значок стоит 10 рублей

Адрес: Немига, 3, цокольный этаж, пав. 69. Время работы: с 11.00 до 20.00 каждый день.

Милые значки с белорусской в целом и минской в частности тематикой выпускает бренд Zorka Venera. В коллекции их уже больше 15 разных — со сгущенкой, Нацбиблиотекой, парящими над Витебском, корзиночкой из «Центрального», розовым трактором «Беларус» и другими. Все они в одну цену — 10 рублей.

Symbal.by



Свистулька с орнаментом — 35 рублей

Рюкзаки за 55 рублей (слева) и большой с васильками за 65 рублей (справа)

Кружки — 7 рублей

Майки — 15−25 рублей, свитшоты — 45 рублей — 75 рублей

Подушки под шею для автомобилистов — 22 рубля

Вышиванки — от 50 рублей

Монетницы и органайзеры — 17 рублей, кошельки — по 35 и 45 рублей, обложки на паспорт — по 15 рублей

Бейсболки — 20 рублей

Магниты — 3−4 рубля

Адрес: пр-т Машерова, 18. Время работы: с 10.00 до 20.00 без выходных.

Symbal.by — интернет-магазин, у которого также есть стационарная точка. В нем вы найдете множество вещей с орнаментом (от магнитов и кружек до рюкзаков) и примерно такое же количество вещей принтами — символами Беларуси: зубром или васильком. Кстати, продаются здесь также изделия Mark Formelle с национальной тематикой. А еще самое обсуждаемое лакомство этого лета — гомельское мороженое с васильком .

«Рагна»



Торбы — по 12, 16, 18, 21 рублю

Куклы — от 9 рублей

Керамические подвески — 12 рублей

Серьги — от 10 рублей









Магниты — от 35 копеек до 8,5 рубля

Крайняя правая — 25 рублей

Открытки — от 1 рубля

Кружка с блюдцем — 36 рублей, без блюдца (на заднем плане) — 27 рублей

Сумки (не торбы) — по 36, 44, 51 рублю. Торбы — от 12 рублей

Адрес: ул. Сухая, 4. Время работы: с 12.00 до 20.00 (выходной — воскресенье).

Первый белорусский этномагазин с огромным выбором, работает с 2013 года. Продают изделия от белорусских мастеров, которые интересуются этностилем. В ассортименте не только сувениры и подарки, но и повседневные вещи. «Мы імкнемся не проста прадаваць рэчы, а шукаем і ствараем сучасныя формы, разуменне этнастылю і беларускай айдэнтыкі. Адна з нашых мэт — забяспечыць прысутнасць сімвалаў і знакаў нашага народу ў жыцці людзей і ў звычайны дзень, і ў свята», — так рассказывают о магазине владельцы.

«Мой модны кут»



Косметичка — 26 рублей

«Вышимайки» для взрослых — 25 рублей

Галстуки-бабочки — 25 рублей

Значки — от 1 рубля за штуку

Вышиванки — 55 рублей, женская блузка (справа) — 69 рублей







Сумки — 16−20 рублей







Магниты — от 3 до 7 рублей

Обложки на паспорт — от 18 до 21 рубля

Карандаш — 1 рубль, ручка — 2 рубля; деревянная подставка (бирдекель) — 6 рублей

Адрес: пр-т Независимости, 58 (ТЦ «Московско-Венский», пав. 333). Время работы: с 11.00 до 20.00 ежедневно.

«Мой модны кут» — это павильон с классической одеждой, сувенирами и модными товарами. С вышиванкой здесь можно купить магнит или обложку на паспорт, а еще майку, косметичку или рушник. О магазине пишут так: «Адзенне і сувеніры з нацыянальным норавам для ўсіх, хто шануе сваю краіну і ганарыцца яе гісторыяй».

Крупные магазины вроде ЦУМа



Сорочка с вышивкой — 50 рублей и дороже

Кожаные картины есть за 180 и за 200 рублей

Лапти — 5−7 рублей, с домовенком — 13 рублей

Тарелки стоят по 6−7 рублей и дороже, в зависимости от размера

Соломенные куклы есть по 9, 12 рублей

Глиняные куклы стоят от 5 до 10 рублей

Рушники и салфетки обойдутся в сумму от 15 до 50 рублей

Некоторые куклы стоят по 8−9 рублей

Отделы с сувенирной продукцией есть и во многих больших магазинах. Ассортимент в ЦУМе, ГУМе, «Кирмаше», торговом доме «На Немиге», ТЦ «Столица» и универсаме «Беларусь» во многом похож, поэтому мы просто перечислим их адреса и время работы. ЦУМ — пр. Независимости, 54 (с 9.00 до 21.00, в воскресенье — с 10.00 до 21.00). ГУМ — пр. Независимости, 21 «Кирмаш» — пр. Независимости, 19 ТД «На Немиге» — ул. Немига, 8 ТЦ «Столица» — пр. Независимости, 3−2 Универсам «Беларусь» — ул. Жилуновича, 4

«Вялікі дзякуй»



Тарелки — от 25 рублей

Браслет узкий кожаный — 13 рублей, брелок из кожи — 13 рублей, широкий браслет — 22 рубля

Обложки на паспорт — от 20 рублей

Кружки — от 25 рублей



Открытки — от 3 рублей

Чехол для стакана, который превращает его в термокружку, — 16 рублей

Магниты — от 6 рублей

Адрес: ул. Октябрьская, 23а. Время работы: с 12.00 до 22.00 без выходных.

«Вялікі дзякуй» — единственный сувенирный магазин (да и вообще магазин) на тусовочной Октябрьской. В нем собраны как стандартные сувениры вроде магнитов, так и дизайнерские вещи от брендов Vokladki, Minsker и многих других.

«Славутыя майстры» и «Славутасць»



Пояса с орнаментом — по 14, 58 и 69 рублей

Вышиванки в среднем стоят около 100 рублей. Есть дешевле, а максимальная цена — 580 рублей

Рушники есть как за 50 рублей, так и за 200 и за 580 рублей





Кружки — от 15 рублей



Кружки с орнаментом — 9 рублей

Адрес: Троицкая набережная, 6 / М. Богдановича, 21, 2-й этаж. Время работы: оба магазина — с 10.00 до 19.00 (в субботу и воскресенье — с 10.00 до 17.00).

У галереи ремесел «Славутасць» и «Славутыя майстры» один и тот же хозяин и во многом похожий ассортимент. Здесь можно купить даже настоящий традиционный свадебный рушник (400−600 рублей). Оба магазина находятся в Троицком предместье. Интересно, что на своем сайте работы можно искать не по категориям, а даже по авторам-ремесленникам.

Дни национальных культур в Верхнем городе — каждые выходные до конца лета.

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