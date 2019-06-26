ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где в Минске купить сувениры, но без символики II Европейских игр? Подсказываем адреса

27.06.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Когда в город приезжают туристы, а в Минске как раз проходят II Европейские игры, вопрос о сувенирах становится остро. Где купить классическую вышиванку, а где — модную поясную сумку с белорусским орнаментом? Существуют ли красивые льняные скатерти и где приобрести модные значки с актуальными символами Минска? TUT.BY составил список мест, где может затариться не только иностранец, но и белорус, если вам предстоит поездка к друзьям или родственникам за границу.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Важно: мы сознательно не добавляли в обзор сувениры с тематикой II Европейских игр, так как их вы с легкостью найдете в специальных фан-зонах или в фан-шопах около основных площадок, где проходят соревнования.

«Лянок»


Скатерти и салфетки по 30−108 рублей за набор из 4 или 6 штук

Популярные сегодня (и главное — экологичные) сумки за 15 рублей



 

Льняные сорочки с вышиванкой — за 76, 78 и 211 рублей. В магазине также продают комплекты постельного белья в среднем за 100 рублей

Сувениры-куклы за 24,23 рубля

Сумка-рюкзак за почти 37 рублей, берестяной сувенир за 80 рублей, сувенирные лапти за 29 рублей и сумка за 48 рублей



Соломенные сувениры, что на фото, в среднем стоят до 20 рублей. Корзинка чуть дороже — почти 23 рубля

Адрес: пр-т Независимости, 46.

Время работы: с 10.00 до 20.00 (в субботу — с 10.00 до 19.00, воскресенье — выходной).

«Лянок» — это отличный пример (если не считать выходной в воскресенье) магазина традиционных белорусских сувениров. Здесь как нигде велик выбор салфеток и скатертей изо льна с вышивкой, а еще соломенных сувениров и традиционных кукол, которые производят фабрики художественных изделий. Цены, конечно, не самые низкие, зато колорита хоть отбавляй.

LSTR


Майка «Городской транспорт» — 35 рублей

Свитшоты — 65−75 рублей

Свитшот «Я нарадзіўся тут» — 65 рублей

Майка «Не чапай бо лясне» — 40 рублей

Носки «Метрополитен» — 5 рублей

Купальник — 70 рублей

Кожаные портмоне — от 39 до 55 рублей

Майки — 30−35 рублей

Адрес: ул. В. Хоружей, 5.

Время работы: с 11.00 до 20.00 ежедневно.

LSTR — это молодежный бренд, попытка местных предпринимателей дать альтернативу засилью одежды из Турции и Китая. «Своими руками для своих» — говорят о товарах создатели. В магазине вы найдете актуальные и интересные принты. В прошлом году прославились тем, что вместе с Лидской обувной фабрикой выпустили «лидские кеды» с гербом ВКЛ.

Значки Zorka Venera


Любой значок стоит 10 рублей

Любой значок стоит 10 рублей

Любой значок стоит 10 рублей

Адрес: Немига, 3, цокольный этаж, пав. 69.

Время работы: с 11.00 до 20.00 каждый день.

Милые значки с белорусской в целом и минской в частности тематикой выпускает бренд Zorka Venera. В коллекции их уже больше 15 разных — со сгущенкой, Нацбиблиотекой, парящими над Витебском, корзиночкой из «Центрального», розовым трактором «Беларус» и другими. Все они в одну цену — 10 рублей.

Symbal.by


Свистулька с орнаментом — 35 рублей

Рюкзаки за 55 рублей (слева) и большой с васильками за 65 рублей (справа)

Кружки — 7 рублей

Майки — 15−25 рублей, свитшоты — 45 рублей — 75 рублей

Подушки под шею для автомобилистов — 22 рубля

Вышиванки — от 50 рублей

Монетницы и органайзеры — 17 рублей, кошельки — по 35 и 45 рублей, обложки на паспорт — по 15 рублей

Бейсболки — 20 рублей

Магниты — 3−4 рубля

Адрес: пр-т Машерова, 18.

Время работы: с 10.00 до 20.00 без выходных.

Symbal.by — интернет-магазин, у которого также есть стационарная точка. В нем вы найдете множество вещей с орнаментом (от магнитов и кружек до рюкзаков) и примерно такое же количество вещей принтами — символами Беларуси: зубром или васильком. Кстати, продаются здесь также изделия Mark Formelle с национальной тематикой. А еще самое обсуждаемое лакомство этого лета — гомельское мороженое с васильком.

«Рагна»


Торбы — по 12, 16, 18, 21 рублю

Куклы — от 9 рублей

Керамические подвески — 12 рублей

Серьги — от 10 рублей




 

Магниты — от 35 копеек до 8,5 рубля

Крайняя правая — 25 рублей

Открытки — от 1 рубля

Кружка с блюдцем — 36 рублей, без блюдца (на заднем плане) — 27 рублей

Сумки (не торбы) — по 36, 44, 51 рублю. Торбы — от 12 рублей

Адрес: ул. Сухая, 4.

Время работы: с 12.00 до 20.00 (выходной — воскресенье).

Первый белорусский этномагазин с огромным выбором, работает с 2013 года. Продают изделия от белорусских мастеров, которые интересуются этностилем. В ассортименте не только сувениры и подарки, но и повседневные вещи. «Мы імкнемся не проста прадаваць рэчы, а шукаем і ствараем сучасныя формы, разуменне этнастылю і беларускай айдэнтыкі. Адна з нашых мэт — забяспечыць прысутнасць сімвалаў і знакаў нашага народу ў жыцці людзей і ў звычайны дзень, і ў свята», — так рассказывают о магазине владельцы.

«Мой модны кут»


Косметичка — 26 рублей

«Вышимайки» для взрослых — 25 рублей

Галстуки-бабочки — 25 рублей

Значки — от 1 рубля за штуку

Вышиванки — 55 рублей, женская блузка (справа) — 69 рублей



 

Сумки — 16−20 рублей



 

Магниты — от 3 до 7 рублей

Обложки на паспорт — от 18 до 21 рубля

Карандаш — 1 рубль, ручка — 2 рубля; деревянная подставка (бирдекель) — 6 рублей

Адрес: пр-т Независимости, 58 (ТЦ «Московско-Венский», пав. 333).

Время работы: с 11.00 до 20.00 ежедневно.

«Мой модны кут» — это павильон с классической одеждой, сувенирами и модными товарами. С вышиванкой здесь можно купить магнит или обложку на паспорт, а еще майку, косметичку или рушник. О магазине пишут так: «Адзенне і сувеніры з нацыянальным норавам для ўсіх, хто шануе сваю краіну і ганарыцца яе гісторыяй».

Крупные магазины вроде ЦУМа


Сорочка с вышивкой — 50 рублей и дороже

Кожаные картины есть за 180 и за 200 рублей

Лапти — 5−7 рублей, с домовенком — 13 рублей

Тарелки стоят по 6−7 рублей и дороже, в зависимости от размера

Соломенные куклы есть по 9, 12 рублей

Глиняные куклы стоят от 5 до 10 рублей

Рушники и салфетки обойдутся в сумму от 15 до 50 рублей

Некоторые куклы стоят по 8−9 рублей

Отделы с сувенирной продукцией есть и во многих больших магазинах. Ассортимент в ЦУМе, ГУМе, «Кирмаше», торговом доме «На Немиге», ТЦ «Столица» и универсаме «Беларусь» во многом похож, поэтому мы просто перечислим их адреса и время работы.

ЦУМ — пр. Независимости, 54 (с 9.00 до 21.00, в воскресенье — с 10.00 до 21.00).

ГУМ — пр. Независимости, 21

«Кирмаш» — пр. Независимости, 19

ТД «На Немиге» — ул. Немига, 8

ТЦ «Столица» — пр. Независимости, 3−2

Универсам «Беларусь» — ул. Жилуновича, 4

«Вялікі дзякуй»


Тарелки — от 25 рублей

Браслет узкий кожаный — 13 рублей, брелок из кожи — 13 рублей, широкий браслет — 22 рубля

Обложки на паспорт — от 20 рублей

Кружки — от 25 рублей



Открытки — от 3 рублей

Чехол для стакана, который превращает его в термокружку, — 16 рублей

Магниты — от 6 рублей

Адрес: ул. Октябрьская, 23а.

Время работы: с 12.00 до 22.00 без выходных.

«Вялікі дзякуй» — единственный сувенирный магазин (да и вообще магазин) на тусовочной Октябрьской. В нем собраны как стандартные сувениры вроде магнитов, так и дизайнерские вещи от брендов Vokladki, Minsker и многих других.

«Славутыя майстры» и «Славутасць»


Пояса с орнаментом — по 14, 58 и 69 рублей

Вышиванки в среднем стоят около 100 рублей. Есть дешевле, а максимальная цена — 580 рублей

Рушники есть как за 50 рублей, так и за 200 и за 580 рублей



Кружки — от 15 рублей


Кружки с орнаментом — 9 рублей

Адрес: Троицкая набережная, 6 / М. Богдановича, 21, 2-й этаж.

Время работы: оба магазина — с 10.00 до 19.00 (в субботу и воскресенье — с 10.00 до 17.00).

У галереи ремесел «Славутасць» и «Славутыя майстры» один и тот же хозяин и во многом похожий ассортимент. Здесь можно купить даже настоящий традиционный свадебный рушник (400−600 рублей). Оба магазина находятся в Троицком предместье. Интересно, что на своем сайте работы можно искать не по категориям, а даже по авторам-ремесленникам.

Дни национальных культур в Верхнем городе — каждые выходные до конца лета.

Читайте также:
Тест. Угадайте, сколько стоит одежда, сумки и значки с логотипами белорусских музыкантов
20 рублей или 200? Угадайте, сколько стоят эти новогодние подарки на выставке «Млын»

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт

App Store Google Play
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Составили список мест, где можно затариться сувенирами и подарками из Беларуси. Этот гид актуален не только для иностранцев, но и для белорусов, если вам предстоит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские гребцы взяли золото и бронзу Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика