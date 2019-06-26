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Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

27.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

В основном вопросы, с которыми обратились жители Новогрудского района, касались жилищно-коммунального хозяйства. Ремонт ступеней в подъезде пятиэтажки, устройство подъездных путей к частному дому и отвод воды, – все это волнует людей. Несмотря на то, что работы ведутся, председатель облисполкома дал поручение местным властям еще раз выехать на место, посмотреть, разобраться и навести порядок. Поднят и ряд вопросов общественного значения.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

– Выездные приемы важны, область большая, не каждый человек может приехать в Гродно, а иногда в районах поднимаются вопросы, которые не в полной мере могут быть решены на местах, – отметил Владимир Кравцов. – Порой конкретный вопрос, заданный человеком, мне как руководителю дает представление в целом о проблеме, которую надо решать глобально и системно. Учитываем это, когда планируем бюджет области, бюджеты районов, обращаем внимание на системные проблемы, которые касаются не одного человека, а значительной части населения. Общаясь с людьми, больше понимаешь остроту той или иной проблемы.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

С вопросом предоставления жилья для внучки-сироты обратился ее дедушка. Как ему пояснили, жилье в районе строится. Два многоквартирных дома вводятся в строй в этом году, в основном квартиры в них займут многодетные семьи и очередники. Будет строиться жилье и в следующем году, в том числе и для детей-сирот.

Одно из обращений касалось решения земельного вопроса в Кореличском районе, детально разобраться в котором с выездом на место поручено областным службам.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

– Не все вопросы можно решить сразу, где-то это делается поэтапно. Более внимательно надо относиться к обращениям граждан. Вроде что-то сделали для человека, но не до конца. Разобраться, завершить начатые работы – задача местной власти, – подчеркнул председатель облисполкома.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

На проблему реставрации и консервации бывшей усадьбы Хрептовичей в агрогородке Щорсы еще раз обратила внимание руководитель фонда «Щорсы и Хрептовичи». Фрагменты ансамбля бывшего дворца Хрептовичей включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Местными властями предпринимаются конкретные шаги по сохранению историко-культурной ценности. В прошлом году управлением культуры облисполкома совместно с Новогрудским райисполкомом разработан план поэтапного возрождения ансамбля.

Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. Шёл разговор и про Кореличский район

Практически половина запланированных мероприятий выполнена. Работы продолжаются.

– Новогрудчина славится богатым историческим наследием. Здесь много старинных усадеб, знаковых мест, связанных с известными личностями. Стоит вопрос сохранения исторического наследия, а где-то и восстановления, реставрации. Это требует больших средств, усилий. А когда есть помощники, общественные организации, такие, как обратившиеся сегодня на прием представители фонда «Щорсы и Хрептовичи», легче восстанавливать исторические объекты. Есть хороший пример в Любче, где Любчанский замок возрождается во многом благодаря неравнодушным людям, создавшим фонд. Это надо приветствовать, и таким людям помогать.

Источник: grodnonews.by (текст: Ирина АНИКЕВИЧ, фото: Артем ТУРЛАЙ)

 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов провел прием граждан в Новогрудке. В основном вопросы, с которыми обратились жители...
 
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