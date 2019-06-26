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Госконтроль обвинил столичных таксистов в неуплате налогов на 700 тысяч рублей

27.06.2019 14:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Как выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, две столичные фирмы такси за два года не уплатили в бюджет свыше 700 тыс. рублей налогов.

Оперативники финансовой милиции установили, что по указанию руководителя двух коммерческих фирм, занимавшихся пассажирскими перевозками в Минске, в 2015-2017 годах в бухгалтерском учете не отражалась часть выручки, полученная наличными от оказания услуг. Это повлекло занижение налоговой базы и, как результат, уклонение от уплаты налогов. 

За два года две коммерческие фирмы такси, руководителем которых был 42-летний минчанин, не уплатили в бюджет более 700 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении коммерсанта возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия. Предпринимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба.  

Напомним, 15 июня 2017 года стало известно, что задержан владелец службы такси 7788 Виктор Пузиков. Информацию об этом разместил на своей странице в «Фэйсбуке» глава объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, сославшись на информацию предпринимателей.

По данным КГК, задержанный в 2015-2017 годах регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные, которые не отражал в бухгалтерском учете организации, чтобы уклоняться от уплаты налогов. По предварительной оценке, глава 7788 не уплатил налогов на 1,4 млн рублей. В октябре 2017 года Пузикова пометили под домашний арест.

 
Теги: Минск
 
 
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Как выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску, две столичные фирмы такси за два года не...
 
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