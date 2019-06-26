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Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

27.06.2019 13:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости государственные награды лучшим их лучших в своих сферах, настоящим героям нашего времени, вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Учёные, преподаватели, деятели культуры и искусств, спортсмены, представители силовых структур, а также те, кто отличился в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Всего около 50 человек.   

Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

И каждый из них – настоящий профессионал своего дела. Вручение высоких государственных наград в преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости – уже стало хорошей традицией. Это во многом символично. Ведь именно в руках таких талантливых и целеустремлённых людей будущее нашей страны. А вспоминая великий подвиг, мы особенно остро осознаём ответственность за то, каким это будущее будет у наших детей и внуков, – подчеркнёт наш Президент.  

Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня тут присутствуют представители самых разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны. Мы благодарим сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов за верность долгу и преданность Отечеству, проявленные в службе смелость и мужество.   

Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Мы также чествуем работников аграрной отрасли за достижения в прошедшем году. Пусть и нынешний, непростой с точки зрения погодных условий, год будет результативным и укрепит нашу продовольственную безопасность.

Среди награжденных – сотрудники компаний «Белавиа», «Беларуськалий», «МАПИД», «Марко» – предприятий, которые являются настоящими брендами, знаковыми предприятиями нашей Беларуси, известными далеко за пределами страны. Приятно видеть в этом зале работников здравоохранения, науки и образования, лучших специалистов этой отрасли.  

Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Высоких наград удостоены деятели культуры и искусства. Своим творчеством вы делаете нашу жизнь ярче и духовно богаче. Недавно вы это продемонстрировали при открытии II Европейских игр.   

Здесь присутствуют спортсмены и тренеры – самые популярные сегодня в стране люди. II Европейские игры дарят нам немало ярких побед. Мы гордимся успехами наших соотечественников, ну и, конечно же, каждый день ждем новых побед.  

Достижения каждого из вас, трудолюбие и дисциплина – главные условия экономического благополучия страны, ее независимости.   

Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Ещё одним приятным подарком до начала торжественной церемонии для героев стала экскурсия по Дворцу Независимости.

Гости прошлись по ставшим уже историческими местам, которые раньше могли видеть лишь на телеэкранах. Зелёный зал, красный, зал торжественных церемоний.   

Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Здесь встречают международные делегации, чествуют олимпийцев, отличников учёбы, проводят совещания и пресс-конференции. На память гости сделали далеко не один снимок и не переставали восхищаться умением наших мастеров. Ведь большинство мебели сделано именно руками белорусов. Архитектурные и интерьерные решения тоже никого не оставили равнодушными.   

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости государственные награды лучшим их лучших в своих сферах, настоящим героям нашего времени, вручил Президент...
 
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