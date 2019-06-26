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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 28 июня

27.06.2019 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 27 июня.  

По сведениям Белгидромета, днём на большей части республики ожидаются грозы, местами пройдут сильные ливни, а на юго-восточных территориях прогнозируется град.  

Во многих районах возможен сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода сохранится и 28 июня, также объявлено штормовое предупреждение.  

В пятницу будет переменная облачность, почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха понизится до +11… +14°C, днём – повысится до +19… +23°C.  

Источник фото: pixabay.com.  

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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 27 июня.   По сведениям Белгидромета, днём на большей части республики ожидаются...
 
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