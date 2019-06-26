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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 28 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 27 июня.
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Во многих районах возможен сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода сохранится и 28 июня, также объявлено штормовое предупреждение.
В пятницу будет переменная облачность, почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха понизится до +11… +14°C, днём – повысится до +19… +23°C.
Источник фото: pixabay.com.
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 27 июня. По сведениям Белгидромета, днём на большей части республики ожидаются...
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