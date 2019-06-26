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В Барановичах 14-летние школьники починили и угнали машину

27.06.2019 13:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах школьники починили и угнали машину.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, двое 14-летних местных жителей во время каникул бродили по крышам гаражей. В одной из крыш школьники заметили пролом, забрались в гараж и нашли там Audi.  

Подростки попытались завести машину замыканием провода под рулевой колонкой, но у них не получилось. Однако ребята не сдались. Следующие несколько дней они проникали в гараж и чинили машину. Вскоре был получен результат – иномарка завелась.  

В Барановичах 14-летние школьники починили и угнали машину
Фото: УВД Брестского облисполкома  

Школьники выехали из гаража и решили прокатиться по вечернему городу. В какой-то момент несовершеннолетние притормозили возле мужчин, попросив их купить сигареты. Мужчины отказались и поинтересовались: откуда автомобиль и где ключ зажигания?  

Школьники ответить не смогли и приняли решение о тактическом отступлении, бросив Audi. Один из мужчин сообщил о случившемся в милицию.  

Правоохранители нашли и задержали правонарушителей. 52-летний житель Барановичей, который является владельцем гаража и машины, удивился, услышав объяснения милиционеров. Мужчина пояснил, что автомобиль был «не на ходу».  

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».  

На неделе в Минске 20-летний парень угнал трактор.  

Мужчина попал в ДТП и уснул – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Барановичах школьники починили и угнали машину.   Как сообщает УВД Брестского облисполкома, двое 14-летних местных жителей во время каникул...
 
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