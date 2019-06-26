В Барановичах 14-летние школьники починили и угнали машину

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах школьники починили и угнали машину.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, двое 14-летних местных жителей во время каникул бродили по крышам гаражей. В одной из крыш школьники заметили пролом, забрались в гараж и нашли там Audi.

Подростки попытались завести машину замыканием провода под рулевой колонкой, но у них не получилось. Однако ребята не сдались. Следующие несколько дней они проникали в гараж и чинили машину. Вскоре был получен результат – иномарка завелась.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Школьники выехали из гаража и решили прокатиться по вечернему городу. В какой-то момент несовершеннолетние притормозили возле мужчин, попросив их купить сигареты. Мужчины отказались и поинтересовались: откуда автомобиль и где ключ зажигания?

Школьники ответить не смогли и приняли решение о тактическом отступлении, бросив Audi. Один из мужчин сообщил о случившемся в милицию.

Правоохранители нашли и задержали правонарушителей. 52-летний житель Барановичей, который является владельцем гаража и машины, удивился, услышав объяснения милиционеров. Мужчина пояснил, что автомобиль был «не на ходу».

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