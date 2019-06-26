В Минске прогремит бесплатный концерт Shuma и Nizkiz

Источник материала: KYKY

В Минске проведут большой музыкальный «Концерт Минск-Париж», где выступят не только беларуские группы, но и приглашенные артисты из Франции. Рассказываем, чего ждать и как попасть на ивент.

Кто выступит на концерте?

Откроет концерт минская группа Shuma – проект, который совмещает древние языческие песни и электронную музыку. Группа получила массу наград в Беларуси, о ней часто пишут иностранные СМИ. Например, в апреле Shuma выиграла премию Сергея Курехина за вклад в этно, а в конце мая победила на Берлинском фестивале музыкального видео с режиссерской версией клипа песню «Хмаркі».

Продолжит мероприятие коллектив из Могилева Nizkiz – ребята исполняют тяжелую музыку, основанную на авторских песнях на русском и беларуском языках. Их клипы на треки «Интроверт», «Синоптик», «Небяспячна» и другие набирают сотни тысяч просмотров на YouTube, а недавно Джаред Лето выбрал парней для разогрева на своем минском концерте.

Закроет вечер парижский квартет Swing of France. Он позиционирует свое творчество как дань уважения музыкантам 40-х годов прошлого века, а его жанр – смешение свинговой импровизации и традиционного французского мюзет-вальса.

Как попасть на концерт?

Концерт пройдет 14 июля возле минской городской ратуши. Адрес – площадь Свободы, 23А. Время начала назначили на 20:30.

Фото обложки: Shuma, VK.