В конце недели в Беларуси ненадолго похолодает

Атмосферные фронты циклона, который смещается через северные районы страны, принесли грозовые дожди, начал распространяться неустойчивый более холодный воздух с Балтийского моря.

"В конце рабочей недели нас ожидает ветреная погода и непродолжительное похолодание. Но уже в воскресенье на территорию страны вновь распространится теплая воздушная масса с юго-запада Европы, и в первый день июля ожидается жаркая погода", - рассказали синоптики.

В пятницу, 28 июня, погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Во многих районах прогнозируется сильный порывистый ветер, по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - в основном плюс 15-21, по юго-западу страны воздух прогреется до 23 градусов.

В субботу, 29 июня, прохладная погода сохранится. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью местами по северо-востоку ожидается порывистый ветер. Ночью будет от 7 до 12 градусов тепла, температура днем составит от плюс 16 по северо-востоку до 23 градусов выше нуля по юго-западу страны.

В воскресенье, 30 июня, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается 9-16 градусов тепла, днем в основном плюс 19-26, по западу страны воздух прогреется до плюс 27-32 градусов.

В понедельник, 1 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - плюс 27-34.

Источник: БЕЛТА.

