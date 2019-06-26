«Какое унижение - стоять в подворотне в очереди за майонезом и горошком!»

Источник материала: Аргументы и факты

Забыты и остались в прошлом вещевые рынки, где с наценкой можно было купить нужную вещь, не ходят по квартирам «несуны», предлагая дефицитные продукты, но осталось в памяти унижение, которому мы подвергались раньше. Речь идет о торговле в «подворотнях».

Помню, бывало, возвращаешься с работы усталая, замерзшая, а магазин закрыт. Зато в дверях черного хода стоит прилавок и идет торговля дефицитом: кофе, майонезом, зеленым горошком и т. д. Значит, надо было еще 1-1,5 часа простоять на улице, так как в теплый освещенный магазин хода нет.

Однажды мы с «поплечниками» возмутились, потребовали открыть магазин, а заведующая вызвала милицию. Точно так же торговали обувью, хотя новый Дом обуви по улице Горького стоял пустым. Зато во дворе в темноте толпились люди. Недавно иду по улице, а на двери одного магазина читаю объявление: «Требуются покупатели!» Сразу стало веселее жить, раз к прошлому возврата не будет.

Н. Кузнецова, Бобруйск