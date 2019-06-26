Ко Дню работников прокуратуры. Справедливость – высшая ценность законности

Источник материала: Ивьевский край



Сегодня служители главного надзорного органа страны отмечают свой профессиональный праздник. На основании Указа Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года День работников прокуратуры в нашей стране отмечается ежегодно 26 июня.

26 июня 1922 года третья сессия ЦИК БССР приняла положение о «Государственном надзоре» и учредила в составе Народного комиссариата юстиции Государственную прокуратуру. Этот день и стал началом деятельности органов прокуратуры на территории Беларуси.

На основании Указа Президиума Верховного Совета БССР «Об образовании Бобруйской, Гродненской и Полоцкой областей в составе Белорусской ССР», во всех городах и городских поселках в сентябре-октябре 1944 года были образованы прокуратуры, а также учреждена прокуратура Гродненской области. В этом году ей исполняется 75 лет.

Прокуратура Ивьевского района организована в 1944 году и находилась в непосредственном подчинении прокуратуры Молодечненской области по 8 января 1954 года. С 8 января 1954 года после упразднения Молодечненской области прокуратура Ивьевского района находится в ведомственном подчинении прокуратуры Гродненской области и входит в систему прокуратуры Республики Беларусь.

С 16 октября 2017 года в наш район прокурором назначен Александр Владимирович Шушляков. Заместителем прокурора на данный момент является Виктор Францевич Жидель, назначенный на эту должность в 2012 году. С августа 2013 по настоящее время помощником прокурора Ивьевского района является Инна Ричардовна Могильницкая. В штате прокуратуры Ивьевского района также трудятся заведующая канцелярией С. С. Чапровская, уборщик-курьер Л. К. Белоголовая и водитель И. И.Петровский.

Слово «прокурор» в переводе с латинского языка означает «заботиться». И в последние годы, наряду с множеством решаемых прокуратурой задач, именно правозащитная функция надзорного органа наиболее заметна для всех жителей страны. Прокурор района – должность серьезная, и ответственность за принимаемые решения велика.

Мы попросили Александра Владимировича рассказать о том, как складывается работа по укреплению законности и правопорядка в Ивьевском районе.

- Что входит в сферу деятельности прокуратуры?

- Сегодня органы прокуратуры занимаются обеспечением законности практически во всех сферах. Это, прежде всего, защита прав и свобод граждан, в том числе при осуществлении правоохранительными органами своей деятельности в рамках уголовного преследования, координация их деятельности. Большую часть работы занимает надзор за исполнением законодательства в сфере экономики, это касается расходования бюджетных средств, распоряжения государственной и муниципальной собственностью, обеспечения госзакупок и т.д.

Еще одна основная сфера нашей деятельности – это поддержание государственного обвинения по уголовным делам в суде, а также участие по гражданским и административным делам в судах по обязательной категории дел, где необходимо участие прокурора.

- Какие проблемы для жителей района наиболее актуальны? По каким больше жалоб и обращений в ваш надзорный орган?

- В принципе спектр вопросов, поступающих к нам, очень широкий. Чаще всего граждане обращаются с жалобами на нарушение трудового законодательства: не вовремя отпустили в отпуск, не доплатили отпускные, заставляют выполнять работу, не предусмотренную должностными обязанностями.

Есть достаточное количество обращений, в которых люди не удовлетворены действиями и решениями органов внутренних дел. По каждому такому обращению мы проводим проверку и в случае, если будет установлено, что работа велась ненадлежащим образом, мы отменяем процессуальное решение и даем указание для проведения дополнительных проверочных мероприятий.

Большая часть поступающих обращений – на вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и по прекращению проверки правонарушений. Иногда люди жалуются на постановления по делам об административных правонарушениях: и милицейские, и судебные, и различных контролирующих органов – люди не всегда согласны с теми взысканиями, которые к ним применяются.

- Всегда ли простые люди знают, с какими жалобами нужно идти именно к вам, а не в милицию, муниципалитет или суд? Легко ли попасть на прием к прокурору?

- Прокуратура как надзорный орган просто обязана быть на страже закона и порядка. Люди к нам приходят с самыми разнообразными проблемами и вопросами. И не страшно, если люди придут сразу к нам, а не в иной уполномоченный орган.

Часто люди обращаются в прокуратуру потому, что просто не знают: куда обратиться. В этих случаях мы разъясняем: каким кодексом предусмотрена ответственность и объясняем: в какой инстанции могут с этим делом помочь. Например, в Ивье нет своей инспекции труда, есть Лидская межрайонная и многие люди просто не знают о ее существовании.

- Александр Владимирович, поговорим о коррупции. Этому явлению давно объявлена война на всех фронтах. Однако коррупционных проявлений меньше не становится.

- К сожалению, с этим фактом не поспоришь. По-прежнему коррупционной является сфера закупок. Не искоренены факты несоблюдения должностными лицами установленных запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством.

Я считаю, что победить коррупцию только ужесточением законодательства и призывами к честности невозможно, необходимо сбалансированное сочетание профилактического и репрессивного подходов. А это требует совместных усилий не только правоохранительных органов, но и гражданского общества.

- А если в целом о состоянии преступности в районе?

- Охарактеризую его, как стабильное. В этом году произошло некоторое снижение преступлений, за 5 месяцев этого года количество преступлений снизилось с 77 до 62 (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Большая часть преступлений была совершена в сельской местности – 39. В состоянии алкогольного опьянения совершено 23 преступления. 21 преступление совершено ранее судимыми гражданами.

- Одно из направлений работы прокуратуры – поддержание государственного обвинения в суде. За последнее время были ли рассмотрены какие-либо «громкие» уголовные дела?

- Показательные процессы были. В этом году было рассмотрено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. В состоянии алкогольного опьянения гражданин подверг избиению своего собутыльника. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных действий, отбыл наказание, и судимость была погашена.

Уголовное дело было сложным в плане доказательной базы, долго его рассматривали, и суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Вообще перечень совершаемых преступлений достаточно широк: вместе с преступлениями бытового характера (неуплата алиментов, кража), в суде рассматриваются и необычные дела. Например, также в этом году были рассмотрены дела по ст. 303 УК РБ «Нарушение правил безопасности горных или строительных работ», по ст. 157 УК РБ «Заражение вирусом иммунодефицита человека».

- Как вы оцениваете доверие населения к прокуратуре?

- Доверие либо есть, либо его нет. Как бы там ни было, радует, что наша деятельность находит отклик у ивьевчан. В прокуратуру обращаются не только за защитой своих прав, но с предложениями и замечаниями по самым разным вопросам местной жизни. А наша задача - своевременно реагировать на них, выявлять нарушения, при необходимости принимать меры реагирования.

- Спасибо за содержательную и вместе с тем живую беседу. Интервью по традиции завершаются пожеланиями собеседника нашей читательской аудитории.

- В канун празднования 75-летия прокуратуры Гродненской области хочется отметить труд наших предшественников, внесших большой вклад в становление прокуратуры Ивьевского района.

За 75 лет сменилось несколько поколений наших соотечественников, посвятивших себя нелегкой прокурорской службе. Органы прокуратуры Беларуси всегда были сильны своими кадрами. В этом большая заслуга ветеранов органов прокуратуры. Прокурорами Ивьевского района в разное время работали: Н.П. Ерома, В.Ф. Зубович, Н.Н. Болтрик, Л.П. Терещенко, В.В. Скакун, Н.М. Кузьмич, В.И. Парамонов, В.К. Мойсак, И.Э. Леонко, А.В. Чадюк, А.В. Клинчук, А.М. Громов, А.Ф. Черняк, В.В. Мармыш.

В.В. Мармыш – ветеран органов прокуратуры, который 37 лет прослужил закону. Он – образец высокого профессионализма, компетентности и человеческой мудрости.

Верны служебному долгу и те, кто в настоящее время работает в прокуратуре. Прокуратура продолжает осуществлять надзорные функции, постоянно доказывает свою жизнестойкость и неизменную необходимость как института защиты интересов государства, общества, личности.

Хочется, чтобы и нынешнее поколение, и будущее, помнило имена тех, кто своим трудом, высоким профессионализмом укреплял авторитет прокуратуры, передавал свои знания, практический багаж своей смене – молодым прокурорам.

Всем читателям газеты «Іўеўскі край», конечно, желаю здоровья, стабильности и удачи, а в контексте нашего интервью – повышения юридической грамотности и здравомыслия. Всем понятно, что недопустимо нарушать закон, за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовного преследования. Но, с другой стороны, и становиться пострадавшим от нарушения законодательства тоже необязательно. А если уже это произошло, то вовремя обращаться в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.