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В Opel поделились информацией о доступных для новой Corsa двигателях

27.06.2019 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хэтчбек Opel Corsa шестого по счету поколения уже не секрет — об этой машине AUTO.TUT.BY сообщал в мае, но тогда немцы показали модификацию на электротяге. Сейчас обнародована информация о бензиновых и дизельных версиях Corsa.


Напомним, что новая Corsa создавалась под эгидой концерна PSA — «пятидверка» широко унифицирована с Peugeot 208 нового поколения. В длину она достигает 4,06 м, а снаряженная масса новинки по сравнению с предшественницей уменьшилась примерно на 10% — хэтчбек в базовом исполнении весит 980 кг. Линейка двигателей у Corsa полностью повторяет таковую у 208.


Это значит выбор между тремя вариантами 1,2-литрового бензинового мотора с тремя цилиндрами (мощностью 75 лошадиных сил у атмосферного варианта, 100 и 130 сил у турбированных версий) и дизелем объемом 1,5 л, развивающим 100 сил и 250 Нм крутящего момента.


Базовый вариант Corsa с 75-сильным «атмосферником» доступен исключительно с 5-ступенчатой «механикой», для 100-сильной версии предусмотрены 6-ступенчатая «механика» (ею оснащается также модификация с дизелем) либо опциональный 8-ступенчатый «автомат», который на самую мощную Corsa устанавливается по умолчанию.


Базовое оснащение новой Corsa помимо всего прочего включает систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, контроль рядности движения и 7-дюймовый экран медиасистемы (богатые версии получат широкоформатный дисплей на 10 дюймов). Среди опций — руль с подогревом, водительское кресло с массажером, камера заднего вида и система автоматической парковки.


Европейские продажи новой Corsa начнутся этим летом, в Германии цены начинаются от 13 990 евро.

 
 
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Ранее Opel уже показала модификацию Corsa на электротяге, а сегодня компания поделилась информацией о бензиновых и дизельных версиях хэтчбека.
 
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