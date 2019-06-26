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Зонтики закрыли без объяснений. Почему гостям пришлось мокнуть на фестивале Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Вчера вечером во время концерта, который проходил на
Вы приходите на гастрозону «Дримлэнда», заказываете еду и напитки и прячетесь от дождя под зонтом вместе с десятком других посетителей. На главной сцене выступают музыканты, но на танцполе никого нет, потому что снова-таки ливень. А потом приходят рабочие парка и без объяснений закрывают зонты, под которыми вы укрылись, оставляя вас и ваш бургер мокнуть под дождем.
Почему так получилось? Ситуацию прокомментировал главный организатор мероприятия Дмитрий:
— Зонты принадлежат парку «Дримлэнд», и они не предназначены для защиты от дождя — это зонты для защиты от солнца. У них очень большая парусность, и в случаях сильного ветра их может вырвать с корнем. Соответственно, по технике безопасности их было необходимо убирать. Так что резкое действие со стороны работников парка было вызвано экстренной ситуацией по погоде.
Действительно, вчера в столице объявили оранжевый уровень опасности. Организаторы были вынуждены выключать звук, экран на главной сцене — это происходило на всех минских фан-зонах. Тем не менее в «Дримлэнде» продолжили работать по расписанию, в то время как во Дворце спорта программа закончилась раньше.
Для тех, кто брал квитки на будущие концерты в Фестивальной зоне, организатор рассказал, где в следующий раз можно спрятаться в случае дождя:
— Рядом с электронной сценой есть два шатра, слева от главной сцены — навес. На входе в парк — большой шатер с фудкортом и телевизором. Дальше по парку — зона «Бульбаш» с навесом 10×10. Спрятаться можно и в баре «Пари-матч» или в крытом кафе «Ветерок» между аквапарком и парком — вы не должны будете что-то там покупать, а сможете находиться там, как и на всей территории «Дримлэнда», бесплатно.
Вчера дождь хорошенько «прокатился» и по бизнесу владельцев фудтраков. Ближе к вечеру у них только-только пошла торговля, а тут — ливень. Дмитрий успокаивает тех, кто арендует точки фудкорта:
— Говорить о том, что аренда для них не окупится, еще рано: им предстоит отработать выходные. На закрытии 2 июля мы ожидаем минимум 15 тысяч человек: будет большой опен-эйр, который продлится до утра. Как раз обещают хорошую погоду.
Кстати,
И самое главное. Дождевики на музыкальных фестиваля, к сожалению, продают далеко не всегда, поэтому об этом пунктике лучше позаботиться заранее. Но! Организаторы фестиваля в «Дримлэнде» учли вчерашнюю ситуацию и пообещали, что в продаже возле главной сцены появятся дождевики (5 рублей). Приходите, сегодня как раз Slim и Tony Tonite выступают.
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Вчера вечером в «Дримлэнде», где сейчас располагается Фестивальная зона Европейских игр, начался ливень. Рабочие парка стали складывать зонты, под которыми от...
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