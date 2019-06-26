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Зонтики закрыли без объяснений. Почему гостям пришлось мокнуть на фестивале Европейских игр

27.06.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера вечером во время концерта, который проходил на Фестивальной зоне II Европейских игр, начался ливень. Рабочие парка стали складывать зонты, под которыми от дождя прятались гости фудкорта. Это разочаровало не только посетителей, но и владельцев фудтраков, у которых дождь буквально увел клиентов. AFISHA.TUT.BY разбирается, почему на фестзоне такое больше не должно повториться.


Фото: TUT.BY

Вы приходите на гастрозону «Дримлэнда», заказываете еду и напитки и прячетесь от дождя под зонтом вместе с десятком других посетителей. На главной сцене выступают музыканты, но на танцполе никого нет, потому что снова-таки ливень. А потом приходят рабочие парка и без объяснений закрывают зонты, под которыми вы укрылись, оставляя вас и ваш бургер мокнуть под дождем.

Почему так получилось? Ситуацию прокомментировал главный организатор мероприятия Дмитрий:

— Зонты принадлежат парку «Дримлэнд», и они не предназначены для защиты от дождя — это зонты для защиты от солнца. У них очень большая парусность, и в случаях сильного ветра их может вырвать с корнем. Соответственно, по технике безопасности их было необходимо убирать. Так что резкое действие со стороны работников парка было вызвано экстренной ситуацией по погоде.

Действительно, вчера в столице объявили оранжевый уровень опасности. Организаторы были вынуждены выключать звук, экран на главной сцене — это происходило на всех минских фан-зонах. Тем не менее в «Дримлэнде» продолжили работать по расписанию, в то время как во Дворце спорта программа закончилась раньше.

Для тех, кто брал квитки на будущие концерты в Фестивальной зоне, организатор рассказал, где в следующий раз можно спрятаться в случае дождя:

— Рядом с электронной сценой есть два шатра, слева от главной сцены — навес. На входе в парк — большой шатер с фудкортом и телевизором. Дальше по парку — зона «Бульбаш» с навесом 10×10. Спрятаться можно и в баре «Пари-матч» или в крытом кафе «Ветерок» между аквапарком и парком — вы не должны будете что-то там покупать, а сможете находиться там, как и на всей территории «Дримлэнда», бесплатно.


Фото с открытия Фестивальной зоны. Автор: Андрей Кот, TUT.BY

Вчера дождь хорошенько «прокатился» и по бизнесу владельцев фудтраков. Ближе к вечеру у них только-только пошла торговля, а тут — ливень. Дмитрий успокаивает тех, кто арендует точки фудкорта:

— Говорить о том, что аренда для них не окупится, еще рано: им предстоит отработать выходные. На закрытии 2 июля мы ожидаем минимум 15 тысяч человек: будет большой опен-эйр, который продлится до утра. Как раз обещают хорошую погоду.

Кстати, вот что можно попробовать на Фестивальной зоне за 5 рублей. По секрету, в понедельник, 1 июля, тут планируют провести гастро-квест: если тезисно, за фишки можно будет получить бесплатные акционные сеты.


Ассорти из улиток обойдется вам в 5 рублей

И самое главное. Дождевики на музыкальных фестиваля, к сожалению, продают далеко не всегда, поэтому об этом пунктике лучше позаботиться заранее. Но! Организаторы фестиваля в «Дримлэнде» учли вчерашнюю ситуацию и пообещали, что в продаже возле главной сцены появятся дождевики (5 рублей). Приходите, сегодня как раз Slim и Tony Tonite выступают.


А вот все музыканты, которые выступят на главной сцене

Когда: до 2 июля.

Где: «».

Сколько: 16 рублей — один день, 56 рублей — абонемент на все дни.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером в «Дримлэнде», где сейчас располагается Фестивальная зона Европейских игр, начался ливень. Рабочие парка стали складывать зонты, под которыми от...
 
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