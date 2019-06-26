Зонтики закрыли без объяснений. Почему гостям пришлось мокнуть на фестивале Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Вчера вечером во время концерта, который проходил на Фестивальной зоне II Европейских игр , начался ливень. Рабочие парка стали складывать зонты, под которыми от дождя прятались гости фудкорта. Это разочаровало не только посетителей, но и владельцев фудтраков, у которых дождь буквально увел клиентов. AFISHA.TUT.BY разбирается, почему на фестзоне такое больше не должно повториться.



Фото: TUT.BY

Вы приходите на гастрозону «Дримлэнда», заказываете еду и напитки и прячетесь от дождя под зонтом вместе с десятком других посетителей. На главной сцене выступают музыканты, но на танцполе никого нет, потому что снова-таки ливень. А потом приходят рабочие парка и без объяснений закрывают зонты, под которыми вы укрылись, оставляя вас и ваш бургер мокнуть под дождем.

Почему так получилось? Ситуацию прокомментировал главный организатор мероприятия Дмитрий:

— Зонты принадлежат парку «Дримлэнд», и они не предназначены для защиты от дождя — это зонты для защиты от солнца. У них очень большая парусность, и в случаях сильного ветра их может вырвать с корнем. Соответственно, по технике безопасности их было необходимо убирать. Так что резкое действие со стороны работников парка было вызвано экстренной ситуацией по погоде.

Действительно, вчера в столице объявили оранжевый уровень опасности. Организаторы были вынуждены выключать звук, экран на главной сцене — это происходило на всех минских фан-зонах. Тем не менее в «Дримлэнде» продолжили работать по расписанию, в то время как во Дворце спорта программа закончилась раньше.

Для тех, кто брал квитки на будущие концерты в Фестивальной зоне, организатор рассказал, где в следующий раз можно спрятаться в случае дождя:

— Рядом с электронной сценой есть два шатра, слева от главной сцены — навес. На входе в парк — большой шатер с фудкортом и телевизором. Дальше по парку — зона «Бульбаш» с навесом 10×10. Спрятаться можно и в баре «Пари-матч» или в крытом кафе «Ветерок» между аквапарком и парком — вы не должны будете что-то там покупать, а сможете находиться там, как и на всей территории «Дримлэнда», бесплатно.



Фото с открытия Фестивальной зоны. Автор: Андрей Кот, TUT.BY

Вчера дождь хорошенько «прокатился» и по бизнесу владельцев фудтраков. Ближе к вечеру у них только-только пошла торговля, а тут — ливень. Дмитрий успокаивает тех, кто арендует точки фудкорта:

— Говорить о том, что аренда для них не окупится, еще рано: им предстоит отработать выходные. На закрытии 2 июля мы ожидаем минимум 15 тысяч человек: будет большой опен-эйр, который продлится до утра. Как раз обещают хорошую погоду.

Кстати, вот что можно попробовать на Фестивальной зоне за 5 рублей. По секрету, в понедельник, 1 июля, тут планируют провести гастро-квест: если тезисно, за фишки можно будет получить бесплатные акционные сеты.



Ассорти из улиток обойдется вам в 5 рублей

И самое главное. Дождевики на музыкальных фестиваля, к сожалению, продают далеко не всегда, поэтому об этом пунктике лучше позаботиться заранее. Но! Организаторы фестиваля в «Дримлэнде» учли вчерашнюю ситуацию и пообещали, что в продаже возле главной сцены появятся дождевики (5 рублей). Приходите, сегодня как раз Slim и Tony Tonite выступают.



А вот все музыканты, которые выступят на главной сцене

Когда: до 2 июля. Где: « Дримлэнд ». Сколько: 16 рублей — один день, 56 рублей — абонемент на все дни. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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