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Активист пожаловался в ООН на слуцкие власти. Уже во второй раз

27.06.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский областной координатор Движения «За Свободу» Виталий Амелькович обратился с сообщением в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН) о нарушении Беларусью его права на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний, предусмотренных статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.



Это уже второй раз, когда активист города Слуцка обращается в ООН за защитой нарушенных прав на свободу слова и на свободу собраний со стороны местных властей. 29 марта этого года КПЧ ООН признал нарушением прав человека действия властей Слуцка в 2011 году в отношении Виталия Амельковича, сообщает kurjer.info. 

Тогда Слуцкий райисполком запретил акцию активиста в поддержку политзаключённых Беларуси, заявив, что «политических заключённых в Беларуси нет». По этому делу Комитет постановил, что власти Беларуси должны принять меры по возобновлению нарушенного права в отношении Амельковича, в том числе выплатить ему адекватную компенсацию. Государство также должно принять меры по предотвращению подобных нарушений в будущем.

Новую жалобу Виталий Амелькович подал с помощью юриста «Весны» Алексея Лойко. Эта история — с «горячей весны-2017». В преддверии Дня Воли вечером 22 марта Виталий разместил в «Вконтакте» пост: «Всё будет хорошо! 25-го марта увидимся на Академии наук в 14:00. Держитесь правой стороны. Ну, и конечно же меня :)». 

А вечером 24 марта сотрудники Слуцкого отдела внутренних дел задержали активиста за этот пост, расценив его как призыв на несанкционированное массовое мероприятие.

В ожидании суда активиста на двое суток поместили в изолятор временного содержания в Слуцке.

«Из-за задержания и содержания в изоляторе временного содержания я не смог попасть на мирную акцию, приуроченную Дню Воли, не реализовав своё конституционное право на свободное выражение мнения и право на мирные собрания», — обращается в Комитет Виталий Амелькович.

Суд над активистом состоялся только 29 марта. Слуцкий судья признал его виноватым по ч.1 ст. 23.34 КоАП и оштрафовал на 15 базовых величин (345 рублей или 145 евро), по практике, никак не оценив задержание на двое суток в ИВС.

«С 1999 года я являюсь общественным и политическим активистом, систематически участвую в мирных собраниях, проводимых организациями гражданского общества и политическими партиями Беларуси. В ходе своей деятельности я неоднократно подвергался со стороны органов власти и силовых структур Беларуси преследованиям за публичное выражение своих убеждений, что в дальнейшем лишь подтверждалось в чётко сформированной обвинительной направленности принятия судебных решений в отношении меня и моих единомышленников», — рассказывает Виталий Амелькович.


Активист просит Комитет ООН признать обязанность Беларуси предоставить ему эффективное средство правовой защиты, включая выплату суммы штрафа. Кроме этого, просит рекомендовать Республике Беларусь пересмотреть законы, нормативные акты и административную практику, касающиеся проведения массовых мероприятий, создав все необходимые условия для реализации гражданами прав на свободное выражение мнения и на мирные собрания.

Не смотря на то, что белорусские власти не стремятся выполнять соображения КПЧ ООН в отношении своих граждан, юрист «Весны» Алексей Лойко считает, что не стоит уменьшать количество обращений в Комитет.

«Представители государства хоть и не раз заявляли о том, что решения КПЧ для них не являются обязательными, однако следует признать, что они всё равно влияют на правоприменительную практику белорусских судей. Например, когда судья рассматривал жалобу организаторов Дня воли-2019 на отказ Мингорисполкома в проведении собрания у Оперного театра, он постарался достаточно подробно обосновать законность такого отказа соображениями безопасности участников, как этого требуют международные акты в области прав человека. 

Поэтому следует согласиться с эксперткой КПЧ Ильзой Брандс-Керис, которая во время недавнего визита в Беларусь отметила, что при любом раскладе вещей нельзя давать повод властям заявлять о снижении количества нарушений прав человека», — отмечает юрист.

 
 
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Минский областной координатор Движения «За Свободу» Виталий Амелькович обратился с сообщением в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН) о нарушении Беларусью его...
 
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