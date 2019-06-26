Ну и ну! Школьники отремонтировали авто, чтобы его угнать









Внимание детей привлекла проломанная крыша гаража, они решили проверить содержимое помещения и обнаружили там автомобиль марки «Ауди». Мальчики попытались завести двигатель без ключей, замыкая провода под рулевой колонкой, но не смогли.





Позже они в течение нескольких дней посещали проверенным способом гараж, диагностировали «Ауди» и проводили ремонтные работы по ее восстановлению. Отремонтировав автомобиль, попытка завести двигатель удалась. Школьники открыли ворота изнутри и поехали кататься по вечернему городу.





Двигаясь по улице гаражного кооператива, юный водитель остановился, чтобы попросить у мимо проходящих мужчин купить им сигареты. Во время разговора один из мужчин обратил внимание на отсутствие ключа в замке зажигания и начал задавать вопросы детям, откуда у них автомобиль. Испугавшись, приятели выскочили из «Ауди» и бросились убегать. Мужчина незамедлительно сообщил в милицию.









В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГОВД установлены и задержаны несовершеннолетние угонщики.





От правоохранителей владелец гаража и автомобиля «Ауди» (52-летний местный житель) узнал о случившемся и был удивлен, так как автомобиль был «не на ходу».





сообщает брестская милиция. По факту угона возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 214 УК Республики Беларусь),брестская милиция.







