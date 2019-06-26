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Ну и ну! Школьники отремонтировали авто, чтобы его угнать

27.06.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Барановичах подростки проводили свое свободное время, прогуливаясь по гаражному кооперативу, передвигаясь по крышам гаражей.



Внимание детей привлекла проломанная крыша гаража, они решили проверить содержимое помещения и обнаружили там автомобиль марки «Ауди». Мальчики попытались завести двигатель без ключей, замыкая провода под рулевой колонкой, но не смогли. 

Позже они в течение нескольких дней посещали проверенным способом гараж, диагностировали «Ауди» и проводили ремонтные работы по ее восстановлению. Отремонтировав автомобиль, попытка завести двигатель удалась. Школьники открыли ворота изнутри и поехали кататься по вечернему городу.

Двигаясь по улице гаражного кооператива, юный водитель остановился, чтобы попросить у мимо проходящих мужчин купить им сигареты. Во время разговора один из мужчин обратил внимание на отсутствие ключа в замке зажигания и начал задавать вопросы детям, откуда у них автомобиль. Испугавшись, приятели выскочили из «Ауди» и бросились убегать. Мужчина незамедлительно сообщил в милицию.


В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГОВД установлены и задержаны несовершеннолетние угонщики.

От правоохранителей владелец гаража и автомобиля «Ауди» (52-летний местный житель) узнал о случившемся и был удивлен, так как автомобиль был «не на ходу».

По факту угона возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 214 УК Республики Беларусь), сообщает брестская милиция.



 
 
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В Барановичах подростки проводили свое свободное время, прогуливаясь по гаражному кооперативу, передвигаясь по крышам гаражей.
 
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