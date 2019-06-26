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Доллар и евро пытаются отыграться

27.06.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг завершились ослаблением белорусского рубля к валютной корзине на 0,11% за счёт укрепления евро и доллара. Российский рубль немного подешевел.

Значение корзины валют с начала недели выросло на 0,27%, но по сравнению с началом июня её значение упало на 0,38%.

Курс доллара поднялся на 0,0038 BYN до 2,0433 BYN/USD. Доллар дорожает уже второй день подряд.

Курс евро вырос на 0,0066 рубля до 2,3230 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0013 рубля до 3,2424 BYN/100 RUB.

Россия

Российский рубль продолжил слабеть к доллару и евро. Сегодня Центробанк России повысил официальный курс доллара на завтра на 24 копейки до 63,0452 RUB/USD, а официальный курс евро поднял на 28 копеек до 71,6635 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг завершились ослаблением белорусского рубля к валютной корзине на 0,11% за счёт укрепления евро и доллара....
 
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