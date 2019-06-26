Пограничники сообщили, сколько иностранцев прибыло на Европейские игры через границу с Евросоюзом









«Точной цифры нет перед глазами, я сейчас в служебной командировке, но помню, что около 12 200. Сведения я уточнял сегодня утром», — сказал официальный представитель Государственного Пограничного комитета Антон Бычковский.





В это число входят 4 тысячи спортсменов, а также спортивные функционеры из 50 стран, которые принимают участие в Европейских играх.



