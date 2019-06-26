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Пограничники сообщили, сколько иностранцев прибыло на Европейские игры через границу с Евросоюзом
Источник материала: Партизан
«С 20 мая более 12 тысяч иностранных граждан были пропущены в безвизовом порядке по аккредитации и билетам на II Европейские игры», — сообщили в Госпогранкомитете корреспонденту
«Точной цифры нет перед глазами, я сейчас в служебной командировке, но помню, что около 12 200. Сведения я уточнял сегодня утром», — сказал официальный представитель Государственного Пограничного комитета Антон Бычковский.
В это число входят 4 тысячи спортсменов, а также спортивные функционеры из 50 стран, которые принимают участие в Европейских играх.
По словам Антона Бычковского, больше всего иностранцев в период игр прибыло через пограничные пункты из Польши, Германии, Литвы, Латвии.
«Наземные пункты пропуска пользуются большей популярностью среди зрителей, а участники игр и организаторы, разумеется, приезжали в основном через аэропорт», — сказал Антон Бычковский.
Сколько туристов из России за это время прибыло в Беларусь, Антон Бычковский сказать не смог, так как эти туристы белорусскими пограничниками не учитывались.
Предполагалось, что Беларусь во время Европейских игр посетит около 30 тысяч иностранных болельщиков.
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«С 20 мая более 12 тысяч иностранных граждан были пропущены в безвизовом порядке по аккредитации и билетам на II Европейские игры», — сообщили в Госпогранкомитете...
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