ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пограничники сообщили, сколько иностранцев прибыло на Европейские игры через границу с Евросоюзом

27.06.2019 13:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«С 20 мая более 12 тысяч иностранных граждан были пропущены в безвизовом порядке по аккредитации и билетам на II Европейские игры», — сообщили в Госпогранкомитете корреспонденту Радио «Свабода».





«Точной цифры нет перед глазами, я сейчас в служебной командировке, но помню, что около 12 200. Сведения я уточнял сегодня утром», — сказал официальный представитель Государственного Пограничного комитета Антон Бычковский.

В это число входят 4 тысячи спортсменов, а также спортивные функционеры из 50 стран, которые принимают участие в Европейских играх.

По словам Антона Бычковского, больше всего иностранцев в период игр прибыло через пограничные пункты из Польши, Германии, Литвы, Латвии.


«Наземные пункты пропуска пользуются большей популярностью среди зрителей, а участники игр и организаторы, разумеется, приезжали в основном через аэропорт», — сказал Антон Бычковский.

Сколько туристов из России за это время прибыло в Беларусь, Антон Бычковский сказать не смог, так как эти туристы белорусскими пограничниками не учитывались.

Предполагалось, что Беларусь во время Европейских игр посетит около 30 тысяч иностранных болельщиков.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«С 20 мая более 12 тысяч иностранных граждан были пропущены в безвизовом порядке по аккредитации и билетам на II Европейские игры», — сообщили в Госпогранкомитете...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ему было 46 лет. Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика