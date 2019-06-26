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Стало известно, кто выступит на закрытии Европейских игр

27.06.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске.

Стало известно, кто выступит на закрытии Европейских игр
Торжественная церемония состоится на минском стадионе «Динамо» 30 июня, начало в 20.00, сообщает Еврорадио.

На сайте Баскова отмечается, что автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, от российской стороны — Алексей Сеченов. Они обещают «уникальное, неповторимое шоу».

На открытии выступили Димаш Кудайберген и Анна Нетребко.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске.
 
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