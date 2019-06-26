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Стало известно, кто выступит на закрытии Европейских игр
Источник материала: Партизан
Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске.
Торжественная церемония состоится на минском стадионе «Динамо» 30 июня, начало в 20.00, сообщает
На сайте Баскова отмечается, что автором сценария и художественным руководителем от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, от российской стороны — Алексей Сеченов. Они обещают «уникальное, неповторимое шоу».
На открытии выступили Димаш Кудайберген и Анна Нетребко.
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Российский певец Николай Басков выступит на закрытии Европейских игр в Минске.
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